La Federación Africana inicia una investigación por el comportamiento inaceptable de los jugadores en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

En un comunicado emitido desde su sede en El Cairo y distribuido en Marruecos, la CAF expresó su intención de tomar medidas firmes ante las crecientes tensiones que han empañado el torneo. El organismo confirmó que el Comité Disciplinario ha sido encargado de revisar las imágenes y determinar a los responsables de los incidentes.

“La CAF ha recopilado informes de los partidos recientes y pruebas en video que indican un comportamiento potencialmente inaceptable de algunos jugadores y oficiales, y ha abierto una investigación sobre los incidentes ocurridos en los cuartos de final de la TotalEnergies Copa Africana de Naciones Marruecos 2025, en los encuentros Camerún vs. Marruecos y Argelia vs. Nigeria”, señala el comunicado.

“El asunto ha sido remitido al Comité Disciplinario, que determinará las medidas apropiadas si se identifica a personas culpables de alguna infracción”, añade.

El comunicado concluye con un mensaje contundente: “La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado durante los partidos, especialmente aquellos dirigidos al equipo arbitral o a los organizadores. Se tomarán las acciones correspondientes contra quienes no actúen conforme a la conducta profesional exigida en los eventos de la CAF.”