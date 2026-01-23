Se afirma que los funcionarios saudíes ya han hecho una “consulta exploratoria por Salah” tras su arrebato contra el Liverpool en diciembre. Michael Emenalo, quien ahora es director deportivo del nivel superior en Arabia Saudita, cuenta con una “relación de larga data con Salah y será una de las fuerzas impulsoras en el momento detrás de cualquier movimiento formal”. Al-Ittihad vio una oferta de £150 millones ($202m) por Salah rechazada en 2023, pero su situación ha cambiado ahora y los campeones reinantes de la Premier League podrían pronto estar abiertos a ofertas.

Al-Ittihad, que podría perder a Karim Benzema y N’Golo Kanté al final de la temporada, es “uno de los tres clubes que consideran un movimiento por el capitán del Manchester United Fernandes”. El internacional portugués tiene una “cláusula de rescisión de €60m válida para clubes fuera de la Premier League” en su contrato en Old Trafford y ha insinuado estar listo para un nuevo desafío.

Fernandes ha revelado que United intentó venderlo a pretendientes saudíes en 2025, con un contrato de £700,000 a la semana que se informó que había sido acordado, y reevaluará sus opciones después de las finales de la Copa del Mundo de este verano.

El actual compañero de equipo del mediocampista portugués, Casemiro, también es un “objetivo de larga data” para los equipos saudíes. Se ha revelado que el veterano brasileño romperá vínculos con el United como agente libre este verano.

“Varios otros nombres de la Premier League también están bajo consideración”, según talkSPORT. Incluyen al dúo de Aston Villa, Youri Tielemans y Amadou Onana, y al delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli. Al-Nassr se considera un “verdadero contendiente” para el internacional brasileño Martinelli - con los Gunners listos para reclutar refuerzos en su flanco izquierdo.