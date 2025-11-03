¡La familia Messi todavía ama Barcelona! El astro argentino Leo y su esposa Antonela Roccuzzo celebran el cumpleaños de su hijo Thiago con una fiesta temática de los Blaugrana

Lionel Messi Messi y Antonela Roccuzzo celebraron el decimotercer cumpleaños de su hijo Thiago con una vibrante fiesta temática del FC Barcelona, recordando a los fans que el vínculo de la familia con el club sigue siendo inquebrantable. Las celebraciones, compartidas por Antonela en las redes sociales, incluyeron decoraciones impregnadas con los colores blaugranas, un inflable gigante con el escudo del Barça y un fondo inspirado en el Camp Nou con las palabras "Mes que un club" exhibidas con orgullo. Thiago, vestido con el tercer uniforme del Barcelona 2024-25 y una camiseta personalizada con el “Thiago 13”, sonreía mientras sus padres conmemoraban la ocasión con el mensaje: “Qué maravilloso es celebrarte, Thiagui! Te queremos muchísimo.”

La celebración temática sirvió como un recordatorio nostálgico de la asociación de dos décadas de Messi con el Barcelona, el club donde comenzó tanto su trayectoria futbolística como su vida familiar. Aunque la familia ahora vive a miles de kilómetros de distancia en Miami, la fiesta reflejó su amor perdurable por la ciudad y el equipo que dieron forma a la carrera de Messi y su identidad compartida. No fue solo una celebración de cumpleaños — fue un homenaje sincero al club que hizo de Messi un ícono global y ató para siempre la historia de la familia a la historia de Barcelona.