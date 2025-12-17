Fabio Silva ya renuncia al sueño de Borussia Dortmund mientras la exestrella de los Wolves inicia conversaciones de transferencia de enero con el Betis

Mientras que el Betis parece estar en la posición de mando, la situación es fluida y la prensa italiana informa de un interés significativo de la Serie A. La Roma, que ha seguido a Silva desde sus días en el Oporto, está considerando revivir su interés, según se informa. Los Giallorossi están en el mercado en busca de un delantero dinámico para complementar su ataque, y la capacidad técnica de Silva es admirada por la jerarquía en el Estadio Olímpico.

También se dice que el AC Milan y la Juventus están monitoreando los desarrollos. Con la Juventus perdiendo recientemente a Dusan Vlahovic por lesión, los gigantes de Turín están explorando el mercado en busca de una cobertura de emergencia. La disponibilidad de Silva en préstamo lo hace una opción atractiva y de bajo riesgo para un club que busca llenar un vacío sin comprometerse con una gran tarifa de transferencia a mitad de temporada.

Impulsando la urgencia de Silva está el espectro amenazante de la Copa del Mundo 2026. El delantero está desesperado por forzar su camino en la selección de Portugal de Roberto Martínez para el torneo en América del Norte. Sabe que otros seis meses de estancamiento en el banco del Dortmund acabarían efectivamente con sus posibilidades de abordar el avión.

Su exitoso período de préstamo en Las Palmas, donde anotó diez goles en La Liga, demostró que puede rendir al más alto nivel cuando se le dan minutos consistentes. Confía en que un regreso a España - o un nuevo comienzo en Italia - le proporcione la plataforma que necesita para recordarle al mundo, y a su entrenador nacional, su talento.