Fabio Capello cree que el 'arrogante' Pep Guardiola 'arruinó' el fútbol con su brillante Barcelona y sus implacables equipos del Manchester City, pero ¿hay algo de verdad en las afirmaciones de que 'mató el juego' con el tiki-taka?

Algunas figuras destacadas del fútbol creen que el entrenador catalán ha terminado haciendo más daño al juego que bien, sin quererlo.

El exentrenador de la Roma Fabio Capello no guarda recuerdos especialmente gratos de Pep Guardiola durante su breve paso juntos por Trigoria. "Vino a decirme cómo debería hacer mi trabajo", afirmó Capello en una entrevista con El Mundo, "y le dije: 'Ve a correr y luego puedes hablar'. Ahí terminó el debate."

Realmente no fue así. Capello y Guardiola continúan chocando sobre la filosofía futbolística del catalán hasta el día de hoy.

"¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola?" continuó Capello. "Su arrogancia. La Liga de Campeones que ganó con el [Manchester] City [en 2023] es la única en la que no intentó nada extraño en los partidos decisivos.

"Pero todos los demás años, en Manchester y Múnich, en días clave, siempre quiso ser el protagonista. Cambiaba cosas e inventaba para poder decir: 'No son los jugadores los que ganan, soy yo'. Y esa arrogancia le costó varias Ligas de Campeones. Lo respeto pero, para mí, está claro.

"Además, aunque ya no sea culpa suya, ha hecho mucho daño al fútbol."

Evidentemente, hay un elemento personal en juego aquí, pero Capello ciertamente no ha estado solo al desafiar la creencia ampliamente sostenida de que Guardiola no ha sido más que bueno para el juego...