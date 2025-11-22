Explicado: Cómo las charlas del medio tiempo de Pep Guardiola le están costando millones al Manchester City

Erling Haaland anotó su gol número 99 en la Premier League en el último partido del City contra el Liverpool y puede alcanzar su centenar de goles en la máxima categoría de Inglaterra contra el Newcastle el sábado en St James' Park. Se espera que Haaland continúe y supere al legendario del Magpies, Alan Shearer, como el máximo goleador de todos los tiempos de la liga si cumple su contrato de 10 años con el City. Guardiola, quien declaró su admiración por el récord de goles de Shearer con el Blackburn Rovers y el Newcastle, cree que tiene una buena oportunidad de superar al exdelantero de Inglaterra.

Dijo: "Su [de Shearer] calidad para marcar goles en equipos grandes. Ganó la Premier League, pero no en los equipos que todos conocen. Los chicos que han estado haciendo números durante mucho tiempo, no solo una o dos temporadas, siempre los admiro porque eso significa resiliencia y estar ahí cada temporada.

"No marcan goles por una sola temporada. Lo hacen a lo largo de muchas temporadas y eso significa estar increíblemente enfocados, ser profesionales y amar el juego. Para Erling estar allí con Alan Shearer es muy bueno para ambos. No tienes que saber matemáticas para darte cuenta de que si él [Haaland] se queda mucho, mucho tiempo y continúa con este promedio, estará cerca de Harry Kane y cerca de Alan Shearer."