Explicación: Por qué se ha prohibido a los aficionados del Galatasaray asistir al partido de la Liga de Campeones en Liverpool

El campeón turco publicó un comunicado en su página web oficial en el que confirmaba las duras sanciones y señalaba: «Debido a los incidentes protagonizados por los aficionados durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA que disputamos fuera de casa contra el Juventus el 25 de febrero de 2026, la Comisión Disciplinaria de la UEFA ha decidido imponer una multa de 40 000 euros a nuestro club y la sanción de jugar sin espectadores en el próximo partido fuera de casa. Se presentará un recurso ante el Órgano de Apelación de la UEFA contra la decisión en cuestión».

Según informa Reuters, la apelación ha sido rechazada. La prohibición es una consecuencia directa de la mala conducta de los aficionados durante el viaje de la semana pasada a la Juventus, donde las escenas en las gradas eclipsaron un emocionante encuentro en el campo. Los informes del estadio en Italia indicaban que el comportamiento de los aficionados visitantes había sobrepasado los límites. Las acusaciones más graves se refieren a los daños físicos causados por pirotecnia. En concreto, un hombre y su hija resultaron heridos cuando se lanzó un petardo hacia los aficionados de la Juventus en Turín. La política de tolerancia cero de la UEFA ante este tipo de infracciones de seguridad hizo que fuera inevitable una sanción significativa, independientemente de los posteriores intentos del club de impugnar la resolución.