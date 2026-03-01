Getty
Explicación: Por qué Martin Odegaard no está en la convocatoria del Arsenal para enfrentarse al Chelsea en el crucial partido de la Premier League
Sorprendente ausencia en la convocatoria para el derbi londinense
El Arsenal sufrió un duro golpe antes de su importante partido de la Premier League contra el Chelsea, ya que el capitán Martin Odegaard fue inesperadamente excluido de la convocatoria para el partido. Se esperaba que el centrocampista noruego de 26 años jugara en Stamford Bridge tras su reciente regreso al primer equipo. El pasado fin de semana, Odegaard salió como suplente en la segunda parte del derbi del norte de Londres contra el Tottenham Hotspur, donde realizó una actuación brillante y creativa. Además, el centrocampista participó en los entrenamientos durante toda la semana e incluso fue fotografiado asistiendo a un evento de la Fundación Arsenal. Esta preparación activa hizo que su ausencia en la alineación oficial una hora antes del inicio del partido fuera una gran sorpresa para los aficionados del Arsenal que habían viajado, lo que inmediatamente despertó la preocupación por una posible recaída en una temporada ya fragmentada por diversas lesiones.
Mikel Arteta confirma un revés en su lesión de rodilla.
En declaraciones previas al partido en el Emirates Stadium, el entrenador del Arsenal, Arteta, ofreció información definitiva sobre el estado de su jugador estrella y confirmó que su ausencia se debía exclusivamente a motivos médicos.
«Desgraciadamente, Martin todavía no se encuentra del todo cómodo con esa lesión de rodilla y hemos decidido no arriesgar», declaró Arteta a los periodistas. Esta declaración confirma que el capitán del club sigue luchando contra los efectos persistentes de un problema de rodilla que ha lastrado su ritmo a lo largo de la presente temporada. El club ha optado claramente por no arriesgar a su jugador estrella en un derbi físicamente exigente, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo frente a una apuesta a corto plazo.
Los problemas físicos de Odegaard continúan
Odegaard sufrió inicialmente esta lesión en el empate del Arsenal contra el Brentford el mes pasado y se perdió los dos siguientes partidos. El internacional noruego ha tenido dificultades para encontrar el ritmo adecuado a lo largo de la temporada y se ha perdido un total de 15 partidos en todas las competiciones debido a diversas lesiones.
De cara a una agenda exigente
La naturaleza recurrente del problema de rodilla del noruego es sin duda el aspecto más preocupante tanto para la directiva del Arsenal como para los aficionados. Los seguidores esperarán con ansiedad que este último contratiempo sea solo un pequeño bache en el camino y no un síntoma de una lesión más grave. Con la lucha por el título de la Premier League en su punto álgido y los compromisos europeos cruciales en el horizonte, contar con un Odegaard en plena forma es esencial para las ambiciones del club del norte de Londres.
El departamento médico trabajará sin descanso para garantizar que el capitán pueda volver a los terrenos de juego sin problemas. Por ahora, los fieles del Emirates deben esperar a nuevas noticias tras el partido contra el Chelsea para saber si el internacional necesitará otro periodo prolongado de rehabilitación.
