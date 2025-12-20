Chelsea, tan desorganizado antes del descanso, emergió transformado después del medio tiempo. Su resurgimiento fue encendido por un momento de verdadera calidad de Reece James, quien ejecutó un sublime tiro libre por encima de la barrera y lo colocó en la esquina. De repente, la confianza se disparó entre los visitantes. Newcastle, que se había visto tan cómodo, comenzó a retroceder y el partido se abrió. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que dejó al público local incandescente. A mediados del segundo tiempo, Gordon persiguió un balón suelto en el área de penalti y se encontró con Chalobah. El defensor del Chelsea se interpuso, enviando a Gordon rodando hacia las vallas publicitarias. St James’ Park estalló, los jugadores rodearon al árbitro y el VAR se activó rápidamente.

Sin embargo, para asombro generalizado, no se otorgó penalti. La Premier League explicó posteriormente en X: "La decisión del árbitro de no penalti para Newcastle fue revisada y confirmada por el VAR, considerando que el contacto de Chalobah sobre Gordon fue de lado a lado en una acción de protección y que el balón estaba a distancia de juego."

Ally McCoist fue inequívoco en los comentarios, calificándolo como "un penalti claro", mientras que Joe Cole describió el desafío como "demasiada agresión". Incluso el exextremo del Chelsea Pat Nevin admitió que era "arriesgado con campanas."

Mientras tanto, el exoficial de la Premier League Darren Cann dijo a BBC Sport: “A velocidad normal puedo entender por qué el árbitro no otorgó penalti. Chalobah ciertamente toma un riesgo al hacer tal desafío porque hay contacto claro con Gordon. Así que era correcto que la decisión fuera revisada por el VAR, que concluyó que no se había cometido un error claro y obvio y mantuvo la decisión en el campo de no penalti. Creo que si se hubiera dado un penalti, creo que el VAR hubiera mantenido esa decisión también. Así que esto se reduce a 'la decisión del árbitro'".