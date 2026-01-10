Exjugador del Chelsea revela que podría tener solo días de vida mientras lucha contra una enfermedad terminal
Musonda revela enfermedad
Musonda comenzó su carrera en su Bélgica natal, donde se desarrolló en la academia del Anderlecht. Se mudó al oeste de Londres junto a sus hermanos en 2012, pero no llegó a aparecer en el primer equipo.
Se retiró del fútbol en 2019, con solo 27 años, y sus hermanos menores también tuvieron carreras en el fútbol. Charly, quien fue considerado una futura estrella, llegó a jugar siete partidos para los Blues antes de irse en 2022. Mientras tanto, Tika sigue involucrado en el fútbol y trabaja como cazatalentos global en el Liverpool.
Lamisha reveló que estaba sufriendo una enfermedad terminal en Instagram y reflexionó sobre su vida y carrera en el fútbol.
Musonda 'luchando por mantenerse vivo'
En la publicación en las redes sociales, que mostró varios momentos destacados a lo largo de su vida y trayectoria futbolística, Musonda dijo: "La vida tiene tantos altibajos y nadie realmente conoce el dolor con el que lidias. Estos han sido un par de años duros y agotadores para mí. Y es con tristeza que debo informarles que he estado luchando para recuperar mi salud a la normalidad, por eso he sido incapaz de aparecer en las redes sociales".
Musonda explicó que ha tenido que "aceptar" el hecho de que su salud está ahora en una condición crítica, añadiendo: "Ahora solo estoy luchando por mantenerme vivo".
Pidió ayuda y oraciones e insistió en que está "luchando y no me rendiré hasta que sea el momento de mi último aliento".
"Como pueden ver aquí, he sido bendecido con una hermosa etapa inicial de mi vida... mucho más por dar. Pero tantas personas maravillosas a las que desearía haber tenido la oportunidad de agradecer, cara a cara. Me duele que podría no tener la oportunidad de hacerlo. Los amo a todos, Lamisha."
Exjugadores de los Blues envían su apoyo
Bajo la publicación, varias personas de todo el mundo del fútbol enviaron sus mejores deseos a Musonda. Romelu Lukaku, el máximo goleador histórico de Bélgica y exdelantero del Chelsea, comentó: "Ánimo Lamisha. Estamos contigo."
De manera similar, la exdirectora del Chelsea Marina Granovskaia, quien trabajó como directora en Stamford Bridge durante más de ocho años hasta que BlueCo compró el club en 2022, añadió: "¡Espero sinceramente que logres superar tus problemas de salud! Pienso en ti y tu familia."
Tras miles de mensajes de apoyo, Musonda publicó nuevamente en Instagram. "Quiero agradecer a Dios por las oraciones, los mensajes amables cargados de positividad y amor que he recibido de todos", dijo. "Quiero agradecer a mi familia también. Mis hermanos y padres me aman más que a nada. No soy de ninguna manera el ser humano perfecto. Nadie lo es.
"Quiero agradecer al fútbol y a la escuela también, por darme lecciones de vida reales. Quiero ser recordado como alguien que no se enamoró de las adulaciones. Sino de la buena gente que encontré en el camino… los compañeros de equipo, los profesores, los entrenadores, los conductores de autobús... Es por ellos, que lucho y me mantengo fuerte."
Musonda continúa su lucha por la salud
Musonda no compartió qué problema de salud estaba sufriendo, pero como dijo en sus publicaciones en redes sociales, continuará luchando por sobrevivir. El exjugador del Chelsea está tomando las cosas día a día y añadió: "Ganemos cada día a la vez".