“Tuve que mentir” - Exfigura del Barcelona confiesa su falso amor por Cristiano Ronaldo y el Real Madrid
Boateng, reconocido admirador de Cristiano Ronaldo, se unió al Barcelona de Messi en el Camp Nou en 2019
Boateng encontró esa situación especialmente complicada, ya que desde niño había sido seguidor del Real Madrid. Con los colores blancos grabados en la memoria, Cristiano Ronaldo —cinco veces ganador del Balón de Oro y máximo goleador histórico del club— se había convertido para él en una auténtica fuente de inspiración.
Sin embargo, en 2019, Cataluña giraba en torno a Messi. El astro argentino, considerado el GOAT, era el indiscutible rey del Camp Nou y nadie osaba poner en duda su autoridad. Boateng lo aprendió por las malas mientras se preparaba para su primera rueda de prensa.
Por qué se le prohibió a Boateng hablar sobre Cristiano Ronaldo
Boateng reveló en Unscripted by Josh Mansour los detalles de la conversación que borró cualquier rastro de su admiración por Cristiano Ronaldo del discurso público: “Siempre dije que quería jugar en el Real Madrid. Tuve que mentir en una rueda de prensa porque, dos años antes, cuando jugué en Las Palmas, me preguntaron quién era mi jugador favorito y respondí que Cristiano Ronaldo, además de decir que mi equipo favorito era el Real Madrid.
“Cuando fiché por el Barcelona, me dejaron claro: ‘Tu equipo favorito es el Barcelona y el mejor jugador del mundo es Lionel Messi’. Me dijeron: ‘Tiene que ser así; de lo contrario, no puedes jugar aquí, es imposible’. Me senté en la rueda de prensa y la primera pregunta fue quién era el mejor jugador del mundo. Respondí: ‘Lionel Messi’”.
El fichaje de Boateng por el Barça solo se concretó después de que Messi diera luz verde a la operación. La superestrella argentina revisaba cada posible traspaso antes de que el club cerrara cualquier acuerdo.
Boateng, que llegó a la Blaugrana en calidad de cedido desde el Sassuolo, añadió: “Tenía ese poder. Me iba a dormir esperando que a Leo le gustara o que me viera dentro del equipo. Pensaba: mañana puedo estar firmando mi camiseta con el Barcelona, pero si Leo decía ‘no’, no habría contrato”.
Lo bueno y lo malo de Messi en el Barcelona
Aquí tienes una versión más pulida, natural y con mejor ritmo narrativo, manteniendo el tono editorial: Aunque sigue siendo un gran admirador de Cristiano Ronaldo, Boateng admite que ver de cerca la capacidad de Messi lo llevó incluso a cuestionarse si el fútbol seguía siendo lo suyo. Así lo confesó a DAZN en 2020:
“Entrenar con Messi me dejó sin palabras. Siempre dije que Cristiano Ronaldo era el mejor del mundo, pero Messi es otra cosa. No es normal. Mientras entrenaba con él, por primera vez en mi carrera me sentí inadecuado. Hacía cosas increíbles. Me daban ganas de decir: ‘Se acabó, voy a dejar de jugar’”.
Sin embargo, no todo en Messi era positivo. Boateng también relató una faceta menos ejemplar del argentino en una entrevista con Rio Ferdinand Presents: “Entrábamos al vestuario y él estaba sentado con el teléfono, recibiendo un masaje. Dos minutos antes de salir, simplemente se levantaba, se abrochaba las botas y salía. En el calentamiento de un partido de Champions contra el Liverpool hicimos el reto del larguero y luego volvió a entrar. El entrenador dio las últimas indicaciones y Messi seguía en una videollamada. Treinta segundos antes de salir, se puso la chaqueta y… boom: gol, gol, gol”.
Boateng añadió que ese enfoque no siempre era positivo para los más jóvenes del plantel: “Eso es lo que hacían algunos jugadores jóvenes en el Barcelona, como Malcom o Dembélé: lo veían, no entrenaban, y luego en los partidos se lesionaban. Él es el único en el mundo que puede permitirse hacer eso”.
Boateng disfrutó de una carrera como jugador nómada
Boateng disputó apenas cuatro partidos con el Barcelona antes de regresar a Italia. Se retiró del fútbol en 2023, tras una carrera nómada en la que también defendió los colores de clubes como Tottenham, Portsmouth, AC Milan, Fiorentina, Monza, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlín y Schalke.
