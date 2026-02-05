“Tuve que mentir” - Exfigura del Barcelona confiesa su falso amor por Cristiano Ronaldo y el Real Madrid

Boateng reveló en Unscripted by Josh Mansour los detalles de la conversación que borró cualquier rastro de su admiración por Cristiano Ronaldo del discurso público: “Siempre dije que quería jugar en el Real Madrid. Tuve que mentir en una rueda de prensa porque, dos años antes, cuando jugué en Las Palmas, me preguntaron quién era mi jugador favorito y respondí que Cristiano Ronaldo, además de decir que mi equipo favorito era el Real Madrid.

“Cuando fiché por el Barcelona, me dejaron claro: ‘Tu equipo favorito es el Barcelona y el mejor jugador del mundo es Lionel Messi’. Me dijeron: ‘Tiene que ser así; de lo contrario, no puedes jugar aquí, es imposible’. Me senté en la rueda de prensa y la primera pregunta fue quién era el mejor jugador del mundo. Respondí: ‘Lionel Messi’”.

El fichaje de Boateng por el Barça solo se concretó después de que Messi diera luz verde a la operación. La superestrella argentina revisaba cada posible traspaso antes de que el club cerrara cualquier acuerdo.

Boateng, que llegó a la Blaugrana en calidad de cedido desde el Sassuolo, añadió: “Tenía ese poder. Me iba a dormir esperando que a Leo le gustara o que me viera dentro del equipo. Pensaba: mañana puedo estar firmando mi camiseta con el Barcelona, pero si Leo decía ‘no’, no habría contrato”.