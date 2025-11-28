'¡Excepcional, casi único!' - A Vitinha le dicen que no tiene 'límites' y debería aspirar al Balón de Oro mientras su increíble hat-trick en la Liga de Campeones deja boquiabierto a Blaise Matuidi

Tras el impresionante hat-trick de Vitinha en la victoria por 5-3 en la Liga de Campeones sobre el Tottenham el miércoles por la noche, el excentrocampista del PSG, Matuidi, elogió al internacional portugués de 25 años. Hablando con L'Équipe, Matuidi, quien fue una figura clave en el PSG y ganador de la Copa del Mundo 2018 con Francia, expresó su asombro por el nivel actual de Vitinha.

‘Es excepcional, casi único", dijo Matuidi. "No nos damos cuenta de lo raro que es para un centrocampista marcar un hat-trick. Creo que esta actuación lo dice todo sobre su juego y en lo que se ha convertido. Puede hacer de todo." Los goles de Vitinha llegaron en el minuto 45, 53 y 76, este último de penalti, ayudando al PSG a asegurar una victoria vital en un emocionante encuentro.