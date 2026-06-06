¿Evitará el gran dilema? Noah Atubolu tendría una opción de traspaso sorpresiva

A Atubolu aún le queda un año de contrato con el Friburgo, hasta 2027, pero probablemente se marche este verano. El club ya fichó a Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen por doce millones de euros, para sustituirlo como portero titular. Además, el guardameta rechazó renovar, así que el club finalista de la Europa League tiene este verano la última oportunidad de recibir una indemnización por su canterano.

De momento se desconoce su destino. Atubolu es titular en el SCF desde 2023 y uno de los mejores porteros alemanes. Sport Bild asegura que aún no ha llegado ninguna oferta formal, lo que podría dejarlo en la grada.

Sin embargo, Mundo Deportivo asegura que la Real Sociedad ya se ha puesto en contacto con él y que otros clubes de la Premier League, el Inter, el AC Milan y el Atlético de Madrid también estarían interesados.

Se le considera un candidato a futuro portero de la selección alemana, aunque aún no ha sido convocado para el Mundial de 2026. En octubre pasado ya integró el equipo de Julian Nagelsmann en la fase de clasificación, pero todavía espera su debut con la absoluta.