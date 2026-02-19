AFP
Traducido por
Ethan Nwaneri, listo para dar un gran impulso al Marsella con el nuevo entrenador, después de que Mikel Arteta abordara sus preocupaciones sobre el juego
Beye toma las riendas en el Stade Velodrome
Nwaneri recibió un impulso oportuno en Marsella cuando el gigante francés nombró a un nuevo entrenador para estabilizar el equipo. La repentina salida de De Zerbi a principios de este mes se consideró inicialmente un importante revés para el Arsenal y su joven prodigio, dado el papel fundamental que desempeñó el italiano a la hora de convencer a los Gunners para que aprobaran el traspaso temporal. De Zerbi había sido el principal impulsor del acuerdo, lo que dejó a Nwaneri en una situación de incertidumbre cuando el panorama directivo cambió tan abruptamente en el sur de Francia.
A pesar del caótico periodo entre bastidores, en el que el director deportivo Medhi Benatia abandonó su cargo y volvió a él en un plazo de 48 horas, el Marsella ha actuado con decisión para llenar el vacío en el banquillo. El Marsella anunció el miércoles que Beye ha tomado las riendas. El exdefensa del Newcastle United es un rostro familiar para los aficionados locales, ya que representó al Marsella durante una distinguida carrera como jugador, y ahora regresa a un club que necesita desesperadamente una identidad táctica.
El nombramiento se considera una decisión audaz por parte de la directiva del Marsella, sobre todo teniendo en cuenta que el técnico de 48 años fue despedido por el Rennes la semana pasada tras una decepcionante racha de cuatro derrotas consecutivas. Sin embargo, su trayectoria general sugiere que hay más detrás de esta historia que sus últimos partidos, ya que llevó al Rennes a ocho victorias en nueve partidos desde noviembre hasta principios de este año.
- AFP
El cambio táctico favorece al jugador cedido por el Arsenal.
Para quienes siguen el equipo desde Londres, las preferencias tácticas de Beye podrían proporcionar la plataforma perfecta para que Nwaneri recupere su mejor forma. A lo largo de su exitosa etapa en el Rennes, e incluso durante sus últimas y difíciles semanas al frente del equipo, Beye siempre ha preferido un sistema defensivo con cinco o tres defensas. Se espera que esta elección estructural sea un pilar fundamental de su nuevo papel en el Marsella, creando un papel especializado para los centrocampistas creativos que se ajusta perfectamente a las habilidades de Nwaneri. Jugando como uno de los dos números 10 de apoyo, el joven del Arsenal demostró exactamente por qué está tan bien considerado cuando marcó un gol a los 13 minutos de su debut contra el Lens.
La necesidad de un cambio táctico se hizo evidente durante el último partido del club, un empate 2-2 con el Estrasburgo, en el que el internacional juvenil inglés se quedó en el banquillo sin jugar. Sin competiciones europeas en el calendario para lo que queda de temporada, Nwaneri estará encantado de ver llegar a un entrenador dispuesto a implementar un sistema que le sitúe en la posición más efectiva posible. Como señaló Arteta sobre el desarrollo del jugador: «Al final, tenemos que tomar las decisiones en el momento, entendiendo el contexto, y la mejor decisión para el club, para Ethan, sin duda era que se fuera a experimentar un entorno diferente».
Arteta explica la decisión de enero.
Cuando se le preguntó si se arrepentía de haber permitido que el jugador de 18 años se marchara cedido, dados los problemas actuales de la plantilla en el Emirates, Arteta fue sincero sobre la imprevisibilidad de la campaña. «Es fácil decirlo. Después de tomar la decisión, ¿quién podía prever que Mikel [Merino] iba a estar fuera cinco meses y Kai [Havertz]?», comentó el entrenador de los Gunners.
El español insistió en que el desarrollo a largo plazo del jugador seguía siendo la prioridad, a pesar de los quebraderos de cabeza a corto plazo a los que se enfrenta actualmente el aspirante al título de la Premier League. Destacó que la cesión tenía como objetivo salvar la brecha entre el fútbol juvenil y el nivel senior, algo que quizá no se hubiera conseguido si se hubiera quedado en Londres esta temporada.
- AFP
Un nuevo comienzo bajo la dirección de Beye
Ahora todas las miradas estarán puestas en el Stade Velodrome para ver si Beye puede hacer realidad su visión de integrar al joven en su once inicial. El periodo de transición será corto, ya que los aficionados del Marsella exigen resultados inmediatos para volver a los tres primeros puestos de la Ligue 1. Para Nwaneri, el cambio de entrenador supone un «nuevo comienzo» para demostrar que puede ser el centro creativo del equipo bajo las órdenes de un técnico al que le gusta su perfil.
La armonía táctica entre la formación 3-4-2-1 preferida por Beye y el excelente estado de forma de Nwaneri sugiere que el joven podría volver a la alineación este mismo fin de semana. Sin la presión de la competición europea, la atención se centra por completo en la regularidad en la liga nacional. El Marsella vuelve a la acción en la Ligue 1 cuando visite al Brest el viernes.
Anuncios