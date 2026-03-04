Getty Images Sport
«Estuve a punto de fichar por el Chelsea»: el ex asistente de Liam Rosenior explica por qué rechazó la oferta del club londinense para quedarse en el Estrasburgo con su nuevo entrenador, Gary O'Neil
La reorganización de BlueCo: por qué Coelho se quedó atrás
La reorganización del cuerpo técnico se puso en marcha tras la marcha de Maresca el día de Año Nuevo, lo que llevó al Chelsea a recurrir a su club hermano, el Estrasburgo, para buscar un sucesor dentro de la estructura de propiedad compartida de BlueCo. Aunque Rosenior disfrutó de una productiva etapa de 18 meses en Francia, en la que finalmente llevó al Estrasburgo a competir en Europa, no dudó en aprovechar la oportunidad de dirigir al Chelsea, confirmando el acuerdo poco después del empate de despedida contra el Niza.
La transición supuso un periodo de cambios significativos para ambos equipos, ya que Rosenior llegó a Stamford Bridge con un contrato de cinco años y medio, junto con personal clave como Kalifa Cisse y Justin Walker. Sin embargo, a pesar de su estrecha relación laboral con el segundo entrenador, Filipe Coelho, este último decidió no seguir al entrenador jefe a Londres. Para Coelho, aunque el atractivo profesional del Chelsea era evidente, consideró que no era el momento adecuado para otro cambio y decidió mantener la estabilidad en el Estrasburgo bajo el nuevo régimen.
Valores familiares y adaptación francesa
Coelho conoce bien el funcionamiento interno del Chelsea, ya que anteriormente fue entrenador del equipo sub-21 del club durante la etapa de Maresca en el club. Solo abandonó el oeste de Londres en julio del año pasado para asumir su cargo actual en el Estrasburgo, y admite que la perspectiva de trasladar a su familia de vuelta a Inglaterra tan pronto después de llegar a Francia fue el factor decisivo para quedarse.
En declaraciones a A Bola, Coelho explicó claramente la situación: «Estuve a punto de irme al Chelsea cuando Liam se marchó y acompañarle a Londres, pero la familia es un pilar muy importante y no tenía sentido alejar a mi familia de una buena adaptación a la vida en Francia para volver a Londres [en ese momento]. Llegué hace cinco meses y quiero seguir adelante».
Aprender de los mejores
El prestigioso entrenador cree que su trayectoria actual le está proporcionando la formación perfecta. Al permanecer en Estrasburgo, ha podido pasar de trabajar con Rosenior a apoyar al nuevo entrenador O'Neil, al tiempo que se ha valido de sus experiencias anteriores junto al exentrenador del Chelsea Maresca. Coelho valora profundamente esta diversidad de influencias tácticas.
«Siento que llegará el momento de ser entrenador jefe. No tengo prisa y lo estoy disfrutando. Haber llegado a un club como el Chelsea, donde estuve cerca de Enzo Maresca, y ahora poder beneficiarme de la experiencia de Liam Rosenior y Gary O'Neil, es un currículum increíblemente rico, y estoy puliendo los últimos detalles para estar más que preparado cuando llegue el momento», añadió el entrenador portugués.
Mirando hacia el futuro
Aunque Coelho se centra actualmente en ayudar a O'Neil a continuar la trayectoria ascendente del Estrasburgo en la Ligue 1, no oculta sus ambiciones a largo plazo. El técnico de 39 años tiene la mirada puesta en ocupar finalmente el puesto de entrenador principal, y no descarta la posibilidad de regresar a su país natal.
Reflexionando sobre sus objetivos futuros, el exentrenador del Chelsea admitió que la primera división portuguesa sigue siendo un gran atractivo para él. «Es una liga que significa mucho para mí. Es mi país. Volver a mi país siempre es una posibilidad», concluyó Coelho, sugiriendo que, aunque hoy ha rechazado al Chelsea, su andadura como entrenador no ha hecho más que empezar.
