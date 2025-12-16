Las estrellas de Inglaterra y España dominan el XI Ideal Femenino de la FIFA

Fue un año de ensueño para las selecciones de Inglaterra y España. Todo comenzó con la final de la Champions League Femenina, en la que el Arsenal se midió al poderoso Barcelona y terminó levantando el título ante las campeonas españolas.

Meses después, ambas naciones volvieron a cruzarse en la final de la Euro 2025, una reedición de la final de la Copa del Mundo disputada dos años antes. Las Leonas, que habían caído ante España en aquella cita mundialista, encontraron esta vez su revancha al revalidar el título europeo.

El dominio de ambas potencias quedó reflejado en el XI Ideal Femenino de la FIFA: cuatro jugadoras inglesas y siete españolas integran el equipo del año. La gran ausencia, sin embargo, fue Chloe Kelly, figura del Arsenal y de Inglaterra, quien conquistó ambos títulos europeos y desempeñó un papel determinante tanto a nivel de club como de selección.