'Le importo' - La estrella del Elche revela conversación con Hansi Flick después de la derrota ante el Barcelona y desvela relación con su 'amigo' Lamine Yamal

Héctor Fort ha revelado detalles de una conversación posterior al partido con Hansi Flick, en la que el entrenador alemán mostró su preocupación personal por el jugador cedido graduado de La Masia tras la derrota 3-1 del domingo para los visitantes.

Fort, junto con el portero Peña, volvieron a enfrentarse a su club de origen por primera vez desde sus traslados temporales de verano. Hablando con DAZN y según informó Mundo Deportivo después del partido, el lateral de 18 años expresó su agradecimiento por el gesto de Flick y compartió su experiencia "especial" de competir contra su amigo cercano Yamal.

A pesar de la decepción del resultado en el Estadi Olímpic Lluis Companys, Fort compartió un cálido intercambio con el entrenador del Barcelona en el campo tras el pitido final. La conversación destacó que el joven defensor sigue firmemente en los pensamientos del cuerpo técnico de su club de origen, quienes están monitoreando su progreso y bienestar.

"Es una persona cálida, se preocupa por mí y me estaba preguntando por la lesión que tuve", reveló Fort. "Me preguntó si estaba feliz en Elche y agradezco su interés".

El gesto de Flick sugiere que Barcelona ve un futuro a largo plazo para el defensor, considerando el préstamo a Elche como un paso crucial en su desarrollo hacia un posible rol en el primer equipo en el Camp Nou.