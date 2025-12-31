Getty Images
"Estoy seguro de que Lionel Messi quiere regresar" - Candidato presidencial del Barcelona insiste en que el regreso de la superestrella del Inter Miami es esencial "para el futuro del club"
- Getty Images Sport
Barcelona no logró retener a Messi
Los problemas financieros de larga data de Barcelona significaron que no pudieron extender la estadía de Messi. El club citó obstáculos financieros y estructurales planteados por las regulaciones de La Liga como una razón para la salida del delantero.
El jugador de 38 años pasó a ganar dos títulos de la Ligue 1 en el PSG antes de partir hacia Inter Miami en 2023. Messi firmó un contrato inicial de dos años y medio con los Herons y extendió su estadía en octubre, acordando nuevos términos hasta 2028.
Messi fue fundamental en la victoria de Miami en la MLS Cup en la temporada 2025, siendo el ganador del Mundial 2022 también nombrado MVP de la liga por segundo año consecutivo. Y habiendo extendido su estadía en Estados Unidos, un regreso a Barcelona en el futuro inmediato parece poco probable.
El regreso de Messi como jugador es 'irreal' - Laporta
El presidente del Barcelona, Laporta, ha admitido que es "poco realista" que Messi regrese al club, pero dice que quiere organizar un partido de homenaje para el máximo goleador del club. "Para mí, especular de manera poco realista, creo que no es justo ni apropiado", dijo Laporta a Catalunya Radio el mes pasado.
Sobre un posible partido de homenaje una vez que las renovaciones del Spotify Camp Nou estén completas, el hombre de 63 años agregó: "Sería justo que tuviera el mejor homenaje del mundo, y sería maravilloso tenerlo aquí, frente a 105,000 aficionados."
El rival de Laporta, Ciria, cuya campaña se lleva a cabo bajo el nombre "Moviment 42", insiste en que es esencial que Messi regrese al Barcelona en alguna capacidad, ya que los Blaugrana continúan luchando con sus importantes problemas financieros. El trasfondo de Ciria es en economía y se ve a sí mismo como el candidato ideal para resolver los problemas financieros del club.
- Getty Images Sport
El regreso de Messi es "estratégico" para el futuro del club.
Hablando exclusivamente con la publicación española SPORT, Ciria ha dicho que está trabajando en un acuerdo para que Messi regrese al Barcelona. Cuando se le preguntó si había contactado o hablado con el experimentado internacional argentino, dijo: "Leo Messi es una empresa multinacional, y la verdad es que es envidiable, y deberíamos tomar nota de muchas cosas porque cuenta con profesionales de primer nivel en todos los ámbitos. Así que esto no se trata de salir a hacer una barbacoa, se trata de proponer un proyecto real en el que Leo Messi sea un socio estratégico para el club. Las personas alrededor de Leo Messi y quienes toman decisiones con él tienen un proyecto, para que Leo Messi sea un socio estratégico en todas las áreas donde necesitamos urgentemente aumentar los ingresos."
Cuando se le preguntó sobre el impacto que tendría el regreso de Messi al club, Ciria respondió: "Solo un dato: estamos generando 994 millones de euros en ingresos. En la temporada 17-18, con lo que considero la peor junta directiva en la historia del club, generamos 990 millones de euros. Si aplico solo la inflación y el costo de vida, el Barça debería estar generando 1.2 mil millones de euros en ingresos hoy. O nos damos cuenta de que Leo Messi es estratégico, no solo para hoy, sino para el futuro del club y para proteger y preservar el modelo de propiedad, o no estamos entendiendo el mundo del deporte."
'Me encantaría que Messi se despidiera estadio por estadio'
Ciria admitió, sin embargo, que el regreso de Messi en calidad de jugador no dependía de él, afirmando: "Eso lo decidirá la dirección deportiva junto con él, no Marc Ciria. Esto cambia las cosas...
"Me encantaría que Leo Messi se despidiera estadio por estadio como jugador del Barcelona, pero si eso no puede suceder, entonces como una figura institucional y comercial que nos dará los recursos que necesitamos."
Cuando se le preguntó si Messi ha respondido a su propuesta aún, Ciria añadió: "Eso es para más adelante. No todas las respuestas hoy. Tendremos respuestas, claro que sí, ajustaremos las cosas y estoy seguro de que Leo quiere volver al Barça. Y el Barça necesita a Leo."
Barcelona terminó el año líder de La Liga después de haber ganado ocho partidos consecutivos, distanciándose cuatro puntos de sus rivales Real Madrid. Regresan a la acción con un corto viaje por Barcelona para enfrentarse a sus rivales Espanyol este fin de semana.
Anuncios