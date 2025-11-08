'Estoy muy feliz' - Leny Yoro insiste en que no tiene 'remordimientos' por el movimiento al Manchester United a pesar del interés del Real Madrid

Después de emerger a través de un famoso sistema juvenil del Lille que también ha producido a jugadores como Eden Hazard, Benjamin Pavard, Lucas Digne y Lucas Chevalier, Yoro soportó una primera temporada difícil en el United.

El joven de 19 años luchó con las lesiones en una campaña debut que vio al equipo de Ruben Amorim terminar 15º en la Premier League, su posición más baja desde 1990. United también fue vencido por Tottenham en la final de la Europa League en mayo, con Brennan Johnson anotando el único gol del partido mientras el club de Old Trafford no logró asegurar el fútbol europeo para 2025-26.

Las cosas podrían haber sido muy diferentes para Yoro, si hubiera decidido unirse a los pesos pesados de La Liga, Real Madrid. En ese entonces dirigido por Carlo Ancelotti, Los Blancos estaban interesados en fortalecer sus opciones defensivas fichando al joven prodigio, quien en ese momento tenía solo un año restante en su contrato con el Lille.