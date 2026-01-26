Getty Images Sport
¿Al estilo Cristiano Ronaldo? Luis Nani rompe su retiro a los 39 años para unirse a un club sorpresa
Nani asume un nuevo desafío
El FC Aktobe confirmó que el contrato de Nani “incluye un papel ampliado dentro del proyecto de desarrollo del club”, lo que sugiere que también podría desempeñarse como entrenador. El exinternacional portugués completó recientemente el curso UEFA A Elite Youth Licence, enfocado en el desarrollo de jugadores de 13 a 19 años y que habilita a sus titulares para asumir roles de gestión en academias de élite.
En redes sociales, Nani expresó: "Estoy muy feliz de unirme al FC Aktobe y espero aportar al desarrollo del club y del fútbol en Kazajistán. Quiero agradecer al propietario, Sr. Nurlan Artykbaev; al presidente, Sr. Arman Ospanov; y al gobernador, Sr. Askhat Shakharov, por su hospitalidad y apoyo. Me impresionó la visión del club para el futuro y trabajaré duro para llevarnos a nuevas alturas, tanto en casa como en el extranjero."
¿Cuándo comenzará la temporada 2026 de Aktobe?
Nani jugó por última vez en la primera división portuguesa con el Estrela da Amadora y aseguró que dejó el club con una “sensación de deber cumplido”. Sin embargo, el proyecto del FC Aktobe lo ha convencido de volver al campo para un último canto del cisne. Con poco más de un mes por delante, deberá ponerse en forma antes del inicio de la temporada 2026 de la Premier League de Kazajistán, que arranca en marzo.
El Aktobe finalizó quinto la temporada pasada en una liga de 14 equipos, quedando a solo cinco puntos de un puesto de clasificación para la UEFA Conference League.
- AFP
El legado de Nani en el Manchester United
Nani se convirtió en un ícono de culto en el Manchester United tras llegar desde el Sporting CP en 2007. En 230 apariciones, registró 106 participaciones en goles y ayudó al club a conquistar cuatro títulos de la Premier League, una Liga de Campeones y dos Copas de la Liga. Dejó el club en 2015 y luego vivió etapas en Fenerbahce, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory y Adana Demirspor.
Sorprendentemente, no será el único exestrella de la Premier League en la primera división de Kazajistán esta temporada. El exextremo del Chelsea, Victor Moses, que quedó libre tras su paso por Luton el verano pasado, acaba de fichar por el FC Kaysar.
- Getty Images Sport
¿Inspirado por CR7 de 40 años?
Es posible que Nani haya tomado inspiración de Cristiano Ronaldo para decidir su regreso al fútbol. Su antiguo compañero en el Manchester United y en la selección de Portugal sigue rindiendo a gran nivel a sus 40 años, y recientemente renovó su contrato con los gigantes saudíes Al-Nassr hasta 2027. Se espera que Ronaldo lidere a su país en la Copa del Mundo 2026, buscando añadir un esquivo trofeo a su colección y reforzar su candidatura como el mejor de todos los tiempos frente a su eterno rival, Lionel Messi.
