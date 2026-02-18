Getty
Traducido por
«¿Estás resfriado?» Thierry Henry pide a Gianluca Prestianni que diga la verdad sobre el incidente de Vinicius Junior en un emotivo discurso sobre el «agotador» racismo en el fútbol
Prestianni niega las acusaciones de racismo.
Vinicius Junior publicó un comunicado en Instagram en el que decía que «los racistas son cobardes» tras el partido del martes, mientras que su compañero en el Real Madrid, Kylian Mbappé, ha pedido que se expulse a Prestianni de la Liga de Campeones. El internacional francés ha afirmado que oyó al jugador del Benfica llamar «mono» a Vinicius cinco veces en el Estadio da Luz, en un partido que terminó con la victoria por 1-0 de los blancos.
Prestianni ha respondido y ha dicho que no insultó racialmente a Vinicius. Publicó en las redes sociales: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».
- Getty Images
Henry pide a Prestianni que diga la verdad.
Henry no cree que Prestianni haya sido sincero sobre el incidente. El exdelantero del Arsenal y del Barcelona declaró en CBS Sports: «Puedo identificarme con lo que está pasando Vinicius. A mí me ha pasado muchas veces en el campo. Lo he comentado muchas veces después de los partidos. También me han acusado de buscar excusas después de los partidos cuando me pasaba eso. A veces te sientes solo, porque va a ser tu palabra contra la suya.
No sabemos lo que ha dicho Prestianni, porque ha sido muy valiente al taparse la boca con la camiseta para asegurarse de que no viéramos lo que decía, lo que, evidentemente, ya te hace parecer sospechoso. Porque no querías que la gente viera o leyera lo que decías. Entonces, la reacción de Vinicius me dice que ha pasado algo que no está bien. Todavía no sabemos qué se dijo. Vinicius puede contarnos su versión, y Prestianni, estoy seguro, no nos dirá lo que realmente dijo, porque vi en un momento dado a Kylian Mbappé enfrentarse a él y decirle: «No he dicho nada».
«Bueno, al menos debe haber dicho algo. Sientes que ya no sabes qué hacer. Estamos en 2026 y, después de un partido como ese, en el que se supone que debemos hablar de su brillante gol, no deberíamos tener que lidiar con el árbitro diciéndote que no vayas al banderín de córner, porque eso incitará al público. Es un córner, ¿no puede sacar un córner? No puede ir allí a sacar un córner solo porque la gente piense lo que piense. De repente se convierte en una víctima. Lo entiendo. Te aseguro que, cuando eso ocurre, ya no sabes qué hacer.
«Una vez intentó marcharse en España y otra vez intentó devolver una patada a alguien porque ya había tenido suficiente. Ahora fue a ver al árbitro para contarle lo que había pasado. Yo he estado en esa situación. El árbitro también me dijo que no podía hacer nada al respecto». Veamos qué tan grande es Prestianni. Cuéntanos lo que dijiste. Debes haber dicho algo, porque no puedes ir a Mbappé y decirle: «No dije nada». ¿Qué quieres decir con que te tapaste la nariz? ¿Estás resfriado?
«Es agotador»: Henry sobre el racismo en el fútbol.
Henry también reveló su frustración por el hecho de que el racismo siga siendo tan frecuente en el fútbol en 2026. Añadió: «La gente luchó, mucho antes de mi época, para que pudiéramos actuar y entretener a la gente. Y seguir lidiando con lo mismo en 2026 es agotador. Obviamente, puedo identificarme, no solo por el color de mi piel, sino porque he pasado por eso. Me he sentido solo».
- Getty Images Sport
La UEFA emite un comunicado
La UEFA ha emitido un comunicado a raíz de las acusaciones: «Se ha designado a un inspector de ética y disciplina de la UEFA para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante la eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el Club Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026. Se facilitará más información sobre este asunto a su debido tiempo».
El Real Madrid recibirá al Benfica en el partido de vuelta de la eliminatoria de la fase de eliminatorias en el Santiago Bernabéu el miércoles 25 de febrero.
Anuncios