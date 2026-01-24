"¿¡Estás hablando en serio!?" - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, responde con contundencia a la pregunta sobre Julián Álvarez en medio de vínculos de transferencia con el Arsenal y el Barcelona
Simeone defiende a Álvarez
Alvarez ha marcado solo siete veces en la máxima categoría de España esta temporada y lleva una racha de nueve partidos sin anotar mientras el Atletico busca desafiar a sus rivales Barcelona y Real Madrid por el título de La Liga. El joven de 25 años solo ha marcado en cuatro de sus 20 apariciones en liga esta temporada, pero mantiene la confianza del entrenador en jefe Simeone.
Hablando antes del encuentro de liga del domingo con Mallorca, los periodistas le preguntaron a Simeone si los seguidores deberían creer en Alvarez. La pregunta llevó a Simeone a defender firmemente a su compatriota, respondiendo: "¿En serio? ¿Me estás preguntando eso en serio? La verdad es que Julian Alvarez habla por sí mismo, por el nombre que tiene, la autoridad que lleva y la carrera que ha construido, ¿verdad?"
Incluso con sus problemas de gol, se espera que Alvarez sea titular para el Atletico cuando reciban al Mallorca amenazado por el descenso en el Wanda Metropolitano.
Barcelona y Arsenal interesados en Álvarez
La pregunta surge en medio de informes sobre una posible salida en verano. Barcelona ha sido acreditado con un interés por Álvarez, quien tiene una cláusula de rescisión de £433 millones en su contrato, ya que los Blaugrana consideran sus opciones en un intento de reemplazar a Robert Lewandowski.
El contrato actual de Lewandowski con el Barcelona expira al final de la temporada y es poco probable que al polaco se le ofrezca un nuevo contrato.
El Arsenal también ha sido acreditado con un interés en Álvarez mientras evalúan si hacer una oferta por Álvarez en el verano. Aunque Álvarez tiene una cláusula de rescisión elevada en su contrato, los informes sugieren que el Atlético consideraría ofertas de alrededor de £86 millones por el ex delantero del Manchester City.
El director deportivo de los Gunners, Andrea Berta, tiene vínculos cercanos con Álvarez, ya que negoció su traslado al Atlético desde el City en 2024.
Gyokeres teniendo dificultades tras su llegada al Sporting
Arsenal ya tiene una serie de opciones de ataque habiendo añadido a Viktor Gyokeres a la plantilla el verano pasado. Mikel Arteta también puede contar con Kai Havertz y Gabriel Jesus, aunque este último dúo ha regresado recientemente a la forma física tras respectivos periodos al margen.
Gyokeres, también, ha tenido dificultades para estar a la altura de su elevado precio tras su llegada de alto perfil desde el Sporting CP el verano pasado. El jugador de 27 años ha marcado solo cinco goles en la liga esta temporada y fue dejado en el banquillo en lugar de Jesus en la victoria por 3-1 del martes contra el Inter de Milán.
Jesus, quien ha sido vinculado con una posible salida de los Gunners, con un regreso a Brasil como posibilidad, anotó un doblete en Milán a mitad de semana, sin embargo, Gyokeres salió del banquillo para marcar su tercer gol de la temporada en la Champions League en el San Siro.
Arsenal busca mantener el liderato el domingo
Por primera vez esta temporada, el entrenador del Arsenal, Arteta, puede contar con una plantilla totalmente en forma para el partido del domingo contra Manchester United. Arteta estuvo preocupado por la condición física de Havertz la semana pasada, pero se vio al alemán entrenando el viernes.
Los defensores Riccardo Calafiori y Piero Hincapie también estuvieron entrenando antes de la bienvenida del United, dejando solo al jugador del equipo juvenil Max Dowman como el único ausente confirmado de los Gunners.
El Arsenal espera volver a la senda de la victoria cuando se enfrente al United en el Emirates el domingo por la tarde. El equipo del norte de Londres ha tenido empates consecutivos contra Liverpool y Nottingham Forest.
Sin embargo, tanto el Manchester City como el Aston Villa han dejado puntos en las últimas semanas, lo que significa que el Arsenal llegó al fin de semana con siete puntos de ventaja en la cima de la tabla mientras busca ganar la Premier League por primera vez en más de 20 años.