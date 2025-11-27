'Estamos en la mierda' - La sincera evaluación de Curtis Jones sobre los problemas del Liverpool tras la goleada del PSV
La situación de Liverpool es 'inaceptable'
Tras la derrota 4-1 de Liverpool ante PSV el miércoles por la noche, que se produjo días después de una derrota en casa 3-0 ante Nottingham Forest, el centrocampista Jones no se contuvo al analizar la pésima racha de su equipo. El internacional inglés dijo que sus resultados han sido "inaceptables" y que todos necesitan mejorar.
Le dijo a RTE: "No tengo las respuestas. Honestamente, no las tengo. Le estoy diciendo eso a todo el mundo. Simplemente es inaceptable. Ni siquiera tengo que esperar para pensarlo. Ya pasó el enojo interno. Estoy en un punto donde simplemente no tengo las palabras. Es difícil porque juego para el equipo que apoyo. Soy un fanático, y he visto a este club toda mi vida. En mucho, mucho tiempo, no he experimentado un equipo de Liverpool pasando por un periodo como este con resultados como estos. Pero al final del día, todavía tenemos ese escudo en el pecho. Y hasta que ese escudo se vaya, siempre vamos a luchar. Vamos a intentar devolver a este equipo a donde debe estar, mostrarle a todos nuevamente de qué se trata este club y por qué la gente lo llama el mejor equipo del mundo. Pero ahora mismo, estamos en la m****a, y necesita cambiar."
Liverpool es 'demasiado amable' ahora
El joven de 24 años también cree que el factor miedo que una vez se asoció con Anfield no se encuentra en ninguna parte. También piensa que el equipo de Liverpool está siendo un poco demasiado "amable" y debería presionar a los equipos como "perros absolutos".
También le dijo a CBS: "Solo quieres ser un hombre ahí afuera y solo quieres derribar a alguien y ser un perro ahí afuera. Depende de mí y del resto de los chicos cambiar esto para no ser tan amables donde los equipos vienen aquí pensando, ‘Vamos a ganar aquí y a marcar dos, tres, cuatro goles’. Este solía ser un lugar al que odiabas venir, con los aficionados y cómo íbamos a jugar y cómo íbamos a presionar y ser perros absolutos. Ahora apenas jugamos. Hay momentos en los que sí jugamos, pero las cosas sin balón… Creo que esas son las cosas que tienen que cambiar."
'No se puede continuar así'
Naturamente, Slot mostraba una figura abatida tras otra pérdida histórica. La leyenda de los Reds, Jamie Carragher, no cree que el club deba despedir a Slot, pero incluso el holandés duda cada vez más de su propia competencia.
Dijo: "No estoy cuestionando a los jugadores, porque sé que tenemos jugadores muy buenos. Su mentalidad después de que íbamos perdiendo 1-0 fue también lo que esperaba, pero también lo que tienes que esperar si eres un jugador del Liverpool. Así que es normal para mí que estés cuestionando tus alineaciones, estés cuestionando tus tácticas, estés cuestionando los cambios que haces, pero eso también es lo que haces si no pierdes cada vez. Pero es normal para mí cuestionar las decisiones que tomo, porque he dicho muchas veces que soy responsable de esta situación. Pero los jugadores tienen tanta calidad que esto no puede continuar así."
- Getty Images Sport
¿Qué le espera a Liverpool en apuros?
Después de una racha de nueve derrotas en sus últimos 12 partidos en todas las competiciones, además de perder seis de sus últimos siete en la Premier League, el Liverpool tendrá baja confianza al enfrentarse con el modesto West Ham este fin de semana. Los Hammers han mejorado su forma en las últimas semanas y estarán esperanzados en causar otra sorpresa. Después de eso, los Reds se enfrentarán al Sunderland y al Leeds United, que está luchando, mientras se avecina una serie importante de partidos.