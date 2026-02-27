Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
AA PreviewGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: Tanner Tessmann y Tim Weah, de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, se enfrentan en la Ligue 1, mientras que Christian Pulisic y Weston McKennie buscan liderar a sus clubes en la tabla de la Serie A

GOAL repasa las noticias más destacadas entre los estadounidenses en el extranjero, incluida una batalla entre estrellas de la selección estadounidense en Francia.

Ha sido una semana frenética para el fútbol continental europeo, una semana que, por decirlo suavemente, ha sido de altibajos para las estrellas de la selección masculina de Estados Unidos que participan en ella. Sin embargo, no hay descanso para quienes juegan a ese nivel, ya que el fin de semana vuelve a poner a varios jugadores estadounidenses en el punto de mira en algunos de los partidos más importantes del fin de semana.

En Francia, las estrellas estadounidenses se enfrentan en una de las rivalidades de más alto nivel de la Ligue 1, mientras que en Italia continúa la reñida batalla por el liderato, con varios equipos luchando por subir puestos en la tabla. Y luego está la Premier League, por supuesto, donde el defensa de la selección estadounidense Chris Richards pisará uno de los campos más sagrados del deporte y buscará un gran resultado con el Crystal Palace.

Todo esto sigue teniendo como telón de fondo la selección nacional, ahora que el calendario entra en marzo. Quedan solo unas semanas para la concentración, lo que significa que cada actuación se analiza con un poco más de lupa. Nos acercamos al tramo final de la temporada europea, y las estrellas estadounidenses tendrán mucho que hacer durante este ajetreado fin de semana.

GOAL repasa las principales noticias sobre los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    Los estadounidenses se enfrentan en Francia

    Los partidos entre el Marsella y el Lyon son algunos de los más importantes del fútbol francés. Se conocen como el Choc des Olympiques y, aunque no hay rencor específico entre ambos equipos, es un derbi famoso por disputarse al más alto nivel del fútbol francés. 

    En esta ocasión, se espera que participen dos titulares de la selección estadounidense. Por un lado, Tim Weah, que se ha consolidado como una figura clave en el Marsella desde que fichó por el equipo este verano. Por otro, Tanner Tessmann, un jugador que sigue consolidándose en los niveles más altos del fútbol francés.

    También es un partido con mucho significado. El Lyon ocupa actualmente el tercer puesto de la liga, mientras que el Marsella es cuarto. Hay una diferencia de cinco puntos entre ambos equipos y el Marsella estará ansioso por recortarla cuando reciba al rival este fin de semana. Sin embargo, el Marsella lleva cuatro partidos de liga sin ganar, mientras que el Lyon ha estado fantástico fuera de casa, ganando cinco de sus últimos seis partidos. Sin embargo, promete ser un partido importante, y existe la posibilidad de que una estrella estadounidense desempeñe un papel fundamental en la configuración de la tabla francesa.

    • Anuncios
  • Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    McKennie y la Juventus se preparan para un partido decisivo contra la Roma

    Francia no es el único país que presenta un partido con implicaciones importantes. Weston McKennie y la Juventus están listos para jugar uno de esos dos partidos, y lo harán tras un breve descanso.

    Después de jugar 120 minutos y marcar un gol en un partido que terminó con la eliminación de la Liga de Campeones, McKennie está listo para liderar a la Juventus en el choque de este fin de semana contra la Roma. La Juventus es quinta en la liga, persiguiendo a la Roma, cuarta. La diferencia es de cuatro puntos, y a la Vecchia Signora le vendría bien una victoria el domingo para reducir esa diferencia de cara a la recta final de la temporada. La lucha por los puestos de la Champions League está muy reñida, con el Como y el Atalanta a solo un punto de la Juve. A partir de ahora, cada partido tendrá importantes implicaciones.

    Esto se aplica doblemente a los partidos contra los equipos que están por encima. Afortunadamente para la Juventus, cuenta con un McKennie en plena forma, uno de los mejores centrocampistas de la Serie A, para liderar la carga. La esperanza es que el resultado sea mejor que el del miércoles, ya que la atención se centra ahora en la carrera por la Serie A.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Oportunidad para que Pulisic se ponga en marcha

    A Christian Pulisic le vendría muy bien marcar un gol. No ha marcado ninguno desde el 28 de diciembre, en la victoria por 3-0 sobre el Hellas Verona. Las semanas posteriores han sido difíciles, marcadas por apariciones como suplente y pequeñas lesiones que le han impedido rendir al máximo.

    Lo que necesita, por tanto, es un impulso de confianza, lo que significa que no es mal momento para enfrentarse al 17º equipo de la liga, ¿verdad?

    Eso es lo que se enfrentan Pulisic y el Milan en Cremonense, que no ha ganado ninguno de sus últimos 12 partidos. Es el rival perfecto para que un delantero recupere su forma y llega en un momento ideal para la estrella estadounidense. Un gol o una asistencia este fin de semana y todo irá bien, al menos por un tiempo.

    En términos generales, cualquier pérdida de puntos acabaría prácticamente con la lucha por el título de la Serie A, ya que el Inter mantiene una ventaja de 10 puntos sobre su rival, el Milan, segundo clasificado. Para el Milan, la victoria es necesaria para seguir adelante, y Pulisic intentará contribuir a ella después de haberlo pasado mal en las últimas semanas.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Richards y el Palace se enfrentan al Manchester United.

    Sea cual sea el escenario, cualquier jugador sentirá ese algo especial cuando entre en Old Trafford. Eso es lo que Chris Richards y el Crystal Palace harán este fin de semana en su partido contra el Manchester United.

    Para quienes no lo sepan, el Palace está pasando por un mal momento. Marc Guehi se marchó en enero y el entrenador Oliver Glasner parece que le seguirá este verano, aunque eso podría ocurrir antes de lo previsto si los resultados no mejoran. Sin embargo, han ganado dos de sus últimos tres partidos, lo que les sitúa en el puesto 13, a solo cinco puntos del séptimo, el Brentford.

    Por su parte, el Manchester United ha mejorado mucho con Michael Carrick y vuelve a parecer un equipo temible en la Premier League. Eso hace que este fin de semana sea una gran prueba para Richards, en particular, ya que buscará mantener a raya a los Red Devils y ayudar al Palace a coger el impulso necesario para volver a la senda del triunfo.

0