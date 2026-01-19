Estado de Canadá previo al Mundial 2026: Alphonso Davies y Alistair Johnston lideran, pero los lateral suplentes generan dudas

La posición de lateral es probablemente la más talentosa de Canadá, y eso se debe, en gran parte, a un jugador: Alphonso Davies, del Bayern Múnich. Aunque sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior hace casi un año, cuando está en forma sigue siendo uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. En su mejor momento, Davies es un verdadero astro: una rara combinación de velocidad, creatividad y capacidad defensiva. Con él al máximo nivel, Les Rouges cuentan con un arma dinámica que aumenta significativamente sus posibilidades de marcar.

Pero Canadá no depende únicamente de Davies. Alistair Johnston ha brillado con el Celtic durante los últimos dos años y, aunque las lesiones lo han afectado recientemente, se espera que llegue en plena forma para el Mundial en junio. Los suplentes, por su parte, combinan juventud y experiencia, ofreciendo un respaldo sólido para la defensa si algo sale mal.

Esta posición, entonces, refleja perfectamente el estado actual del equipo canadiense: un gran nombre europeo liderando el camino, acompañado de varias opciones valiosas que podrían marcar la diferencia en los escenarios más importantes. GOAL analiza a los laterales de Canadá en esta última revisión del equipo nacional, a poco más de seis meses de que el Mundial llegue a territorio canadiense.

