Thomas Hindle

Estado de Canadá previo al Mundial 2026: Alphonso Davies y Alistair Johnston lideran, pero los lateral suplentes generan dudas

Con la Copa del Mundo 2026 a solo meses, GOAL analiza el estado de los laterales de Canadá.

La posición de lateral es probablemente la más talentosa de Canadá, y eso se debe, en gran parte, a un jugador: Alphonso Davies, del Bayern Múnich. Aunque sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior hace casi un año, cuando está en forma sigue siendo uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. En su mejor momento, Davies es un verdadero astro: una rara combinación de velocidad, creatividad y capacidad defensiva. Con él al máximo nivel, Les Rouges cuentan con un arma dinámica que aumenta significativamente sus posibilidades de marcar.

Pero Canadá no depende únicamente de Davies. Alistair Johnston ha brillado con el Celtic durante los últimos dos años y, aunque las lesiones lo han afectado recientemente, se espera que llegue en plena forma para el Mundial en junio. Los suplentes, por su parte, combinan juventud y experiencia, ofreciendo un respaldo sólido para la defensa si algo sale mal.

Esta posición, entonces, refleja perfectamente el estado actual del equipo canadiense: un gran nombre europeo liderando el camino, acompañado de varias opciones valiosas que podrían marcar la diferencia en los escenarios más importantes. GOAL analiza a los laterales de Canadá en esta última revisión del equipo nacional, a poco más de seis meses de que el Mundial llegue a territorio canadiense.

    Los titulares: Alphonso Davies y Alistair Johnston

    ¿Hay algunos titulares más fáciles de elegir? A plena fuerza, los dos mejores laterales de Canadá se eligen por sí mismos. Alphonso Davies es una estrella genuina y probablemente el mejor jugador que Canadá ha producido. Su consistencia, primero en la MLS y ahora con el Bayern Múnich, es indiscutible, y se ha convertido en un arma ofensiva de primer nivel. Las críticas a su desempeño defensivo están bastante exageradas.

    Por su parte, Alistair Johnston fue algo así como un talento tardío. Destacó en la Universidad de Wake Forest y ha ido escalando poco a poco en el profesionalismo. Sus actuaciones con el Celtic le ganaron un lugar en la selección canadiense antes de la Copa del Mundo 2022, y desde entonces ha permanecido como titular. Las lesiones en el tendón de la corva lo mantuvieron fuera desde el verano, pero tras una cirugía en noviembre, se espera que llegue en forma y listo para el Mundial. Canadá lo ha extrañado mucho, ya que aporta compostura y calidad a la línea defensiva.

    Los suplentes: Niko Sigur, Richie Laryea

    Hay una verdadera solidez en estas opciones de respaldo. Niko Sigur ha sido considerado un profesional confiable desde hace tiempo, destacando primero en la Universidad de York en Canadá y luego en el Hajduk Split de Croacia. Con doble nacionalidad, elegible tanto para Croacia como para Canadá, se ganó un lugar en el primer equipo bajo la dirección de Jesse Marsch y ha mostrado suficiente calidad para mantenerse. Quizás lo más valioso de Sigur es su versatilidad: puede jugar como lateral derecho, mediocampista defensivo o defensor central si es necesario. Aunque probablemente cumpla un rol de suplente, no sería sorprendente que tenga un papel importante para Les Rouges.

    Por su parte, Alistair Laryea es el tipo de veterano que todo entrenador quiere tener. Con experiencia en la MLS y un breve paso por la Premier League inglesa, Laryea aporta madurez a la selección. Debutó en 2019 y ya acumula más de 70 partidos con Canadá. Fue parte del equipo que logró la clasificación al Mundial 2022 y, aunque ya no es titular indiscutible, el lateral de 31 años puede cubrir varias posiciones y brinda un liderazgo imprescindible para un equipo mayoritariamente joven.

    Entran en la discusión: Jamie Knight-Lebel, Tajon Buchanan, Jahkeele Marshall-Rutty

    Y aquí es donde se pone interesante. Aunque Canadá se muestra muy sólido con cuatro defensores, todavía pueden experimentar con otras opciones. La primera alternativa es ofensiva: Tajon Buchanan parecía encaminado a la fama antes de sufrir una fractura en la pierna en 2024, pero sigue siendo un talento puro. Su posición ideal es la derecha, preferiblemente como extremo, aunque algunos entrenadores lo han utilizado como lateral derecho o incluso como carrilero en un sistema 3-4-2-1. Jesse Marsch ha sido un firme defensor de la línea de cuatro durante la mayor parte de su carrera, pero Buchanan ofrece una alternativa intrigante si el equipo decide cambiar el esquema o apostar por un juego más ofensivo.

    Una mención especial merece Jamie Knight-Lebel. Marsch ha sabido atraer talentos de doble nacionalidad al equipo canadiense, y Knight-Lebel encaja perfectamente en ese perfil. El defensor de Swindon debutó en la Copa Oro y ya acumula tres apariciones con la selección. Jahkeele Marshall-Rutty también podría tener su oportunidad si logra consolidarse en el primer equipo de Montreal después de ser convocado a finales de 2025.

    La última palabra

    En un mundo ideal, esto ni siquiera sería un debate. Davies y Johnston forman un dúo que puede competir con la mayoría de los tándems de laterales del fútbol mundial. Johnston sigue siendo terriblemente subestimado, mientras que Davies es una estrella indiscutible. Marsch ha asegurado que Davies estará listo para la Copa del Mundo, especialmente tras acumular buenos minutos con el Bayern y disfrutar del descanso de dos semanas que ofrece la Bundesliga en Navidad.

    Aun así, Canadá cuenta con opciones sólidas. Sigur solo seguirá mejorando y recientemente ha sido vinculado con un posible gran paso al Celtic. Laryea, por su parte, siempre será un respaldo confiable para Les Rouges. El estado de los laterales canadienses es fuerte; Marsch solo tendrá que esperar que sus principales jugadores se mantengan saludables.

