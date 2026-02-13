Getty Images Sport
«¡Está loco, peleará contra cualquiera!» - El héroe de Wrexham, James McClean, recibe apoyo para su debut en el boxeo profesional contra Jake Paul o KSI
McClean se dedica al boxeo.
McClean ha revelado que está considerando cambiar de carrera y dedicarse al boxeo cuando deje el fútbol. El centrocampista nació en Derry, Irlanda del Norte, y ha regresado al club de su ciudad natal tras tres años en el Wrexham.
En una entrevista con Nicky Byrne, miembro de Westlife, McClean dijo en 2025: «Seré sincero, lo he disfrutado mucho [en el Wrexham] hasta los últimos dos o tres meses. No ha sido ideal, no he jugado tanto como me gustaría, lo cual nunca es bueno.
«Quieres jugar y quieres estar en el equipo. Nunca he sabido lidiar muy bien con no jugar. No diría que han sido malos tiempos, pero personalmente no lo he disfrutado tanto. Cuando eres más joven, haces tonterías y no manejas las situaciones con la misma madurez que cuando eres mayor.
«Hoy en día, canalizo esa frustración y enfado y me dedico a entrenar. Antes, me enfadaba mucho. Ahora, canalizo esa frustración en el saco de boxeo y parece que me desahogo un poco. Después te sientes mejor».
¿McClean peleará contra KSI o Jake Paul?
Tanto KSI como Jake Paul se han abierto camino en el boxeo de celebridades, aprovechando su fama en YouTube para conseguir enormes cifras de audiencia.
Y el exinternacional de la República de Irlanda Jeff Hendrick afirma que McClean está «abierto» a cualquier posible rival.
Le dijo a Fruity King: «Está desesperado por tener una pelea de boxeo profesional. Está abierto. Lo ha dicho, ya sea en entrevistas o en las redes sociales. Creo que cualquiera que lo siga ve que boxea casi todos los días. No es solo un hobby para él, le encanta este deporte. Está convencido de que va a tener una pelea profesional, así que no sé contra quién será.
No diría que no va a tener una pelea profesional. Probablemente apostaría a que sí la tendrá. ¿Podría pelear contra Jake Paul o KSI?
Lleva varios años entrenando duro en boxeo. Va a ser bastante hábil. Y su forma física, lo sé por el fútbol, es excelente.
Es uno de los jugadores más en forma con los que he jugado. Así que estará listo y capacitado. Si se presenta una pelea y él está tan loco, peleará contra cualquiera. Así que solo espero que me pida que le acompañe al ring».
La «surrealista» decisión de McClean
McClean expresó su entusiasmo por incorporarse al Derry tras su llegada en el mercado de fichajes de enero.
En rueda de prensa, declaró: «Es un poco surrealista que haya llegado este momento, pero estoy deseando empezar. El Wrexham y la forma en que han gestionado esto, con una clase absoluta, me han facilitado al máximo el regreso a casa. Hablé con el entrenador […] y le dije que el lugar al que quería ir era mi hogar.
Me gustan los retos en mi carrera y este es probablemente uno de los mejores retos a los que me puedo enfrentar. Este es el último club de mi carrera, aquí es donde voy a terminar mi carrera. Si ganara un título de liga aquí y me fuera de esa manera, no podría escribir un guion mejor».
Su mánager, Tiernan Lynch, añadió: «Para mí y para el equipo, era una decisión obvia. Lo que ha hecho en el fútbol habla por sí solo, no hace falta que yo lo explique. Sin embargo, lo que va a aportar a nuestro vestuario, esa experiencia y esa disciplina... Estoy encantado de tenerlo con nosotros.
Simplemente eleva el nivel de todo lo que hacemos. Solo hay que hablar con él para comprenderlo. Lo importante ahora es que tenemos que ponernos manos a la obra».
¿Qué viene después?
Es muy posible que McClean tenga una pelea de boxeo en el futuro y tiene la mirada puesta firmemente en ese objetivo.
Ha declarado: «Sí, quiero boxear. Misfits (empresa de boxeo) está brindando oportunidades a muchas personas que no son boxeadores profesionales para que puedan dar el salto y experimentar lo que es ser boxeador.
Sin duda, es algo que quiero hacer y se ha hablado de ello, pero ahora mismo tengo un contrato. Es algo que quiero hacer en un futuro próximo.
Gran parte de mi entrenamiento ahora es entrenamiento de boxeo. Ahora me apasiona más el boxeo que el fútbol. Prefiero ver boxeo que fútbol. Es algo que quiero hacer y es algo que quiero experimentar para tacharlo de mi lista de cosas que hacer antes de morir».
