«¿Está este hombre arruinando el fútbol?» - El entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal, Nicolás Jover, es objeto de una sensacionalista crítica por parte de un periódico extranjero por el «exceso de importancia que se le da al saque de esquina» en el fútbol

Para respaldar el argumento principal del artículo, se citaron declaraciones recientes del entrenador del Liverpool, Arne Slot, sobre la falta de partidos entretenidos en la Premier League. Slot dijo: «En primer lugar, hay que aceptarlo. Creo que esto ocurre principalmente aquí, en la Premier League. Si veo otras ligas, no creo que se haga tanto hincapié en las jugadas a balón parado. Si veo un partido de la Eredivisie, veo que se anulan goles y se pitan faltas a los porteros, y pienso: "Vaya, qué gran diferencia". Aquí, casi puedes golpear a un portero en la cara y el árbitro sigue diciendo: "Sigue adelante". ¿Me gusta? A mi corazón futbolístico no le gusta. Si me preguntas, cuando pienso en fútbol, pienso en el Barcelona de hace 10 o 15 años. Todos los domingos por la tarde esperabas que jugaran.

Ahora, la mayoría de los partidos que veo en la Premier League no son un placer para la vista, pero siempre son interesantes porque son muy competitivos, y eso es lo que hace grande a esta liga, porque hay mucha competitividad. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Pero como alguien a quien le encanta ver fútbol sin estar interesado en quién gana o quién pierde, solo por disfrutar, creo que hay una gran diferencia entre ahora y hace tres o cuatro años en la Premier League».