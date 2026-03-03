Más allá del ambiente fuera del campo, la conexión en el terreno de juego está alcanzando su punto álgido. Harry Kane, que está en un estado de forma devastador, cree que el equipo por fin está funcionando a pleno rendimiento. «Cuanto más juego con ellos, mejor entiendo a mis compañeros. Los jugadores se entienden mejor entre sí y comprenden mejor los procesos, se sienten más cómodos en sus posiciones y movimientos», señaló el delantero. Esta química quedó patente en su reciente y emocionante victoria por 3-2 contra el Borussia Dortmund.

Konrad Laimer da crédito al entrenador por mantener este alto nivel de rendimiento a través de una competencia justa. «Cada uno tiene la sensación de que, si aguanta y juega bien, tendrá una oportunidad. Al final, todos son necesarios», afirmó Laimer. Al mantener la tensión en la plantilla, pero también el buen ánimo, Kompany se ha asegurado de que sus jugadores rotativos estén tan preparados para rendir como las estrellas consolidadas.