¿Está el Bayern de Múnich en forma para ganar el triplete? Serge Gnabry, Harry Kane y compañía hablan de una posible victoria aplastante para el equipo de Vincent Kompany
El Bayern aspira al triplete
El Bayern de Múnich está disfrutando de una temporada extraordinariamente buena, con la mirada puesta en conseguir el codiciado triplete y demostrando una fuerza y cohesión excepcionales en todas las competiciones. Los bávaros lideran la Bundesliga alemana, con el ataque más potente de la liga, con 88 goles marcados, y la defensa más sólida, con solo 23 goles encajados hasta ahora. En la Liga de Campeones, se aseguraron el segundo puesto en la fase de grupos y ahora se enfrentarán al Atalanta en los octavos de final. Con solo dos derrotas en toda la temporada, la confianza del equipo es palpable. Serge Gnabry capturó perfectamente este sentimiento cuando declaró a la revista del club 51: «Veo paralelismos con el equipo que ganó el triplete en 2020, aunque todavía es pronto para hacer grandes declaraciones. Pero, para mí, el ambiente en el equipo es actualmente el mejor desde entonces». Añadió: «Las victorias siempre ayudan, la fe en algo más grande surge casi automáticamente».
El espíritu de 2020 regresa
La comparación con el legendario equipo de Hansi Flick de 2020 no se hace a la ligera, pero la plantilla actual insiste en que la unidad es genuina. El capitán Manuel Neuer, superviviente de aquella campaña en la que se ganó el triplete, se apresura a señalar el esfuerzo colectivo de toda la plantilla. «En este momento, todos desempeñan un papel importante en el equipo. Todos se sienten cómodos y aportan su granito de arena», comentó. Este sentido de la responsabilidad compartida se ha convertido en el sello distintivo del reinado de Kompany hasta ahora. Los compañeros
de Neuer también sienten el vínculo único que existe dentro del grupo. El defensa japonés Hiroki Ito destacó la naturaleza desinteresada de la actual plantilla, comparándola con los valores que se encuentran en su país natal. «Nuestra apariencia me recuerda un poco a la mentalidad japonesa. Nos respetamos, luchamos los unos por los otros y lo damos todo por el club. Lo siento no solo en los partidos, sino también en cada sesión de entrenamiento», explicó Ito mientras el equipo se prepara para su próximo enfrentamiento con el Borussia Mönchengladbach.
La armonía táctica de Kompany
Más allá del ambiente fuera del campo, la conexión en el terreno de juego está alcanzando su punto álgido. Harry Kane, que está en un estado de forma devastador, cree que el equipo por fin está funcionando a pleno rendimiento. «Cuanto más juego con ellos, mejor entiendo a mis compañeros. Los jugadores se entienden mejor entre sí y comprenden mejor los procesos, se sienten más cómodos en sus posiciones y movimientos», señaló el delantero. Esta química quedó patente en su reciente y emocionante victoria por 3-2 contra el Borussia Dortmund.
Konrad Laimer da crédito al entrenador por mantener este alto nivel de rendimiento a través de una competencia justa. «Cada uno tiene la sensación de que, si aguanta y juega bien, tendrá una oportunidad. Al final, todos son necesarios», afirmó Laimer. Al mantener la tensión en la plantilla, pero también el buen ánimo, Kompany se ha asegurado de que sus jugadores rotativos estén tan preparados para rendir como las estrellas consolidadas.
La búsqueda de la inmortalidad
Los récords individuales también están avivando el fuego en Múnich. Con 30 goles en solo 24 partidos, Kane tiene la mirada puesta en el récord de Robert Lewandowski de 41 goles en una sola temporada, aunque el éxito del equipo sigue siendo su prioridad. «Cuando empiezas una racha, surge un impulso. Entonces te sientes casi imparable», dijo Kane. Este impulso es lo que el Bayern espera que les lleve a través de las semanas decisivas de la temporada, en su búsqueda del dominio continental y nacional.
Sin embargo, la plantilla sigue siendo cautelosa y no quiere bajar el ritmo, incluso con una cómoda ventaja en lo alto de la tabla. «Hace unas semanas teníamos una ventaja de 11 puntos y vimos lo rápido que puede cambiar la situación en dos partidos», advirtió Kane, subrayando la necesidad de mantener la regularidad.
