«Una rueda de prensa no basta para expresar lo mucho que aprecio a Kompany como entrenador y como persona», declaró el director deportivo del Bayern antes del viaje a Hamburgo, donde el sábado a las 18:30 h jugarán contra el FC St. Pauli.
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«Esta combinación es muy especial»: Max Eberl elogia al entrenador del Bayern, Vincent Kompany
«La forma en que Vinny (Vincent Kompany) combina su faceta de persona y de entrenador es extraordinaria. Como persona, siempre accesible, amable y abierto con todos. Pero también sabe muy bien lo que quiere y cómo conseguirlo en el campo. Esta combinación, dirigir y representar así a un club y a un equipo a sus 40 años, es muy especial», comentó Eberl con entusiasmo.
Además, recordó que hace dos años, tras descartar a Julian Nagelsmann y Ralf Rangnick, eligieron a Kompany como técnico.
Analizamos su trayectoria en Burnley y Anderlecht: un ascenso con más de 100 puntos y, después, el descenso de la Premier. Nos impresionó su estilo de juego y cómo alinea al equipo, y tratamos de adaptarlo a nuestra plantilla», añadió.
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El FC Bayern, con Kompany al frente, cuaja una temporada excepcional
Esta temporada, Kompany y el Bayern aún pueden ganar los tres títulos. La Bundesliga está casi decidida, con nueve puntos sobre el Dortmund, y en las copas el equipo está en semifinales y cuartos.
Además, el sábado el equipo de Kompany podría batir otro récord contra el St. Pauli: si el Bayern marca dos goles en Hamburgo, superará su propia marca de la Bundesliga de la temporada 1971/72 (101 goles); ahora lleva 100.
FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
Domingo 19 de abril
17:30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Miércoles 22 de abril
20:45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)