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Vincent KompanyGetty Images
Christian Guinin

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«Esta combinación es muy especial»: Max Eberl elogia al entrenador del Bayern, Vincent Kompany

Bundesliga
V. Kompany
St.Pauli vs Bayern Múnich
St.Pauli
Bayern Múnich

Con motivo del 40.º cumpleaños de Vincent Kompany, celebrado el viernes, Max Eberl elogió al entrenador del FC Bayern de Múnich en la rueda de prensa del club.

«Una rueda de prensa no basta para expresar lo mucho que aprecio a Kompany como entrenador y como persona», declaró el director deportivo del Bayern antes del viaje a Hamburgo, donde el sábado a las 18:30 h jugarán contra el FC St. Pauli.

  • «La forma en que Vinny (Vincent Kompany) combina su faceta de persona y de entrenador es extraordinaria. Como persona, siempre accesible, amable y abierto con todos. Pero también sabe muy bien lo que quiere y cómo conseguirlo en el campo. Esta combinación, dirigir y representar así a un club y a un equipo a sus 40 años, es muy especial», comentó Eberl con entusiasmo.

    Además, recordó que hace dos años, tras descartar a Julian Nagelsmann y Ralf Rangnick, eligieron a Kompany como técnico.

    Analizamos su trayectoria en Burnley y Anderlecht: un ascenso con más de 100 puntos y, después, el descenso de la Premier. Nos impresionó su estilo de juego y cómo alinea al equipo, y tratamos de adaptarlo a nuestra plantilla», añadió.

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  • Kompany Jubelgetty

    El FC Bayern, con Kompany al frente, cuaja una temporada excepcional

    Esta temporada, Kompany y el Bayern aún pueden ganar los tres títulos. La Bundesliga está casi decidida, con nueve puntos sobre el Dortmund, y en las copas el equipo está en semifinales y cuartos.

    Además, el sábado el equipo de Kompany podría batir otro récord contra el St. Pauli: si el Bayern marca dos goles en Hamburgo, superará su propia marca de la Bundesliga de la temporada 1971/72 (101 goles); ahora lleva 100.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

    Domingo 19 de abril

    17:30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Miércoles 22 de abril

    20:45

    Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)

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