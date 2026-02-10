España sufre un duro golpe en el Mundial tras la lesión de ligamentos cruzados del delantero, autor de 20 goles.

Aghehowa tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso del partido que enfrentó al Sporting CP y al Oporto, líderes de la Liga Portugal, el lunes por la noche, un encuentro que terminó en empate a 1-1. El Oporto informó al día siguiente en un comunicado que el delantero centro se había torcido la rodilla y sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior, aunque se ha informado de que se ha roto el ligamento, lo que significa que se enfrentará a un largo periodo de baja.