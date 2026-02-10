Getty Images Sport
España sufre un duro golpe en el Mundial tras la lesión de ligamentos cruzados del delantero, autor de 20 goles.
Golpe devastador para Aghehowa
Aghehowa tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso del partido que enfrentó al Sporting CP y al Oporto, líderes de la Liga Portugal, el lunes por la noche, un encuentro que terminó en empate a 1-1. El Oporto informó al día siguiente en un comunicado que el delantero centro se había torcido la rodilla y sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior, aunque se ha informado de que se ha roto el ligamento, lo que significa que se enfrentará a un largo periodo de baja.
El Oporto aborda las lesiones
El comunicado del Oporto decía: «Samu, que fue sustituido en el descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince en la rodilla derecha con una lesión en el ligamento cruzado anterior. El internacional español será reevaluado por el departamento médico del FC Porto en los próximos días».
El sueño de Samu en la Copa del Mundo se desvanece
Aunque existe una remota posibilidad de que Samu se recupere antes de que comience la Copa del Mundo el 11 de junio, es mucho más probable que se enfrente a un largo periodo de inactividad de alrededor de un año, lo que obviamente lo dejaría fuera de los planes de España para el torneo de verano. El jugador de 21 años ha marcado 47 goles en 77 partidos con el Oporto y, aunque no fuera titular, habría sido un activo útil para La Roja en Norteamérica.
España se ve obligada a elaborar planes alternativos.
Los campeones europeos tendrán ahora que buscar alternativas para el puesto de delantero suplente. Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, ha sido su delantero titular durante los clasificatorios para el Mundial y la Liga de Naciones 2025. De la Fuente no tiene muchas otras opciones en buen estado de forma, ya que solo cuenta con el veterano Álvaro Morata, Borja Iglesias, del Celta de Vigo, y Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano.
