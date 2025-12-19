+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
De escándalos sexuales a calzoncillos prohibidos: la vida y los excesos de “Lord” Nicklas Bendtner

La vida de un futbolista parece perfecta, pero para algunos no basta. Nicklas Bendtner es la prueba de que fama, dinero y talento no siempre alcanzan.

El exinternacional danés tenía todo para convertirse en uno de los grandes delanteros de Europa. Cuesta imaginarlo al ver cómo terminó desarrollándose su vida. Si la carrera de Nicklas Bendtner se repitiera cien veces, en más de la mitad de los escenarios estaríamos hablando de una historia de éxito.

Sin embargo, esta fue la rara excepción: un futbolista cuya trayectoria se desvió de forma permanente e irreversible por una serie de extraños episodios fuera del campo. También fue uno de los primeros memes auténticos del fútbol en internet. Esta es la vida y los tiempos de “Lord” Bendtner.

  • Barnsley v Birmingham CityGetty Images Sport

    Bailes eróticos y préstamos

    Bendtner fue una figura destacada en el fútbol juvenil danés mientras crecía en Copenhague, aunque los problemas lo acompañaron desde muy temprano, incluso en esa etapa de su carrera. “Era bastante impulsivo cuando era joven”, admitiría más tarde ya en su madurez.

    El delantero firmó con el Arsenal en 2005 y rápidamente fue señalado como una de las grandes promesas del club. Llegó poco antes que Emmanuel Adebayor y después de Robin van Persie, y en ese lapso incluso se vio envuelto en una pelea en el campo de entrenamiento con Thierry Henry.

    “Se me plantó delante, me gritó a la cara y dijo de todo”, escribió Bendtner en su autobiografía sobre aquel enfrentamiento. “Visto en retrospectiva, estaba completamente fuera de lugar. Mi mentalidad era distinta entonces. Fue una pequeña disputa en la que él terminó poniéndome en mi sitio”.

    En 2006 fue cedido al Birmingham City, entonces en el Championship. Aunque tuvo un paso exitoso por St Andrew’s y contribuyó al ascenso del equipo de Steve Bruce a la Premier League, ese periodo marcó el inicio de una vida extradeportiva que empezó a robarle protagonismo al fútbol. Durante la temporada 2006-07, se reportó que Bendtner pasaba gran parte de su tiempo libre en clubes de striptease.

    “No es que fuera a clubes de striptease cinco veces por semana. Tampoco era adicto, dejemos eso claro”, matizó públicamente en 2020. “Simplemente salía mucho. Estaba lesionado y le tenía un respeto enorme a Steve. A la gente que respeto no puedo mentirle. Me llamó furioso, estaba realmente molesto. Cuando me decía: ‘Has salido cuatro veces esta semana’, yo le respondía: ‘Lo siento mucho, Steve, fueron cinco’. Estaba tan enfadado que no sabía cómo reaccionar, pero no podía evitar reírme para mis adentros”.

    Como si se tratara de una telenovela, Bendtner terminó dejando aquellas salidas nocturnas y se estableció en una relación… con Amy, la hija de Steve Bruce. La pareja se separó en 2008, probablemente para alivio del entonces entrenador.

  • Arsenal's Togo Striker Emmanuel AdebayorAFP

    Peleando con sus propios compañeros de equipo

    A pesar de estas indiscreciones, Arsène Wenger había visto el suficiente potencial en Bendtner como para integrarlo de lleno al primer equipo del Arsenal en la temporada 2007-08, una campaña en la que los Gunners pelearon por el título de la Premier League. El club, además, le ofreció un nuevo contrato por cinco años.

    En líneas generales, fue una temporada bastante sólida para Bendtner. Sus nueve goles en 40 partidos en todas las competiciones solo fueron superados por Emmanuel Adebayor, Cesc Fàbregas y Eduardo da Silva. También se ganó el cariño de la afición tras marcar con su primer toque luego de ingresar como suplente y sellar una victoria 2-1 en casa ante el Tottenham durante el periodo navideño.

    Sin embargo, incluso en pleno ascenso, Bendtner no pudo evitar convertirse en su propio obstáculo.

    En la derrota por 5-1 ante los Spurs en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga, el delantero marcó un gol en propia puerta de cabeza y protagonizó un altercado en el campo con Adebayor, que terminó con el togolés sangrando por la nariz. El episodio no borró todo lo bueno de la temporada, pero sí proyectó una sombra incómoda sobre ella.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milagro de accidente automovilístico

    En septiembre de 2009, Bendtner llegó a creer que una fuerza superior había sido la responsable de que siguiera con vida después de que su automóvil quedara completamente destruido en un accidente de tráfico cuando se dirigía al entrenamiento. Aun así, solo estuvo algunas semanas de baja debido a lesiones menores.

    “Siento que alguien puso su mano sobre mí”, dijo entonces. “No sé qué fue ni quién, pero visto en una perspectiva más amplia, tuve la sensación de que alguien me estaba ayudando. Estoy convencido de que simplemente no era mi momento. No era el momento de que mi vida terminara. Si mi coche hubiera sido más pequeño o menos seguro, el accidente podría haber sido fatal. La policía lo calificó como un milagro: que no acabara en tragedia o, al menos, en lesiones graves”.

    “Recuerdo cada fracción de segundo. No perdí el conocimiento ni me desmayé. Se dijo que iba a 160 kilómetros por hora, pero no sé de dónde salió semejante tontería. Es completamente falso. No circulaba a esa velocidad, en absoluto. Hablé con la policía y no hubo caso porque el exceso de velocidad no fue un factor. El accidente ocurrió porque un coche se incorporó de repente delante de mí en el carril izquierdo. Me di cuenta de que colisionaría un segundo después si no reaccionaba. Recuerdo pensar: ‘Esto va a acabar muy, muy mal. Podría morir ahora mismo’”.

    “Giré el volante bruscamente hacia la derecha para evitar al otro vehículo, y lo logré… pero golpeé el arcén central de la carretera. El coche volvió a cruzar la vía, se estrelló contra un grupo de árboles —por suerte no demasiado grandes— y salió despedido hacia un campo, donde finalmente se detuvo. El auto quedó completamente destrozado. Sé que todo esto podría haber terminado mucho peor”.

    Aunque en aquel momento parecía haberse recuperado por completo, Bendtner reveló en 2020 que el accidente fue el origen de una serie de lesiones persistentes.

    “Fue un golpe enorme para mí”, reconoció. “Fue muy serio y me ha provocado mucho dolor, que todavía hoy sigo arrastrando. Me cambió como persona. Me sentí afortunado de seguir con vida, porque fue un accidente realmente grave. Pero también me dejó muchas pequeñas lesiones y problemas en los años siguientes, y eso fue muy difícil de manejar tanto como futbolista como a nivel personal. Nunca podía llegar del todo a donde quería, porque siempre aparecía una lesión o el dolor me frenaba”.

  • Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chantajeada para una operación de aumento de senos

    La turbulenta vida amorosa de Bendtner, mientras tanto, no mostraba señales de apaciguarse. A finales de 2009, llegó a afirmar que había sido víctima de un chantaje por parte de una antigua amante, quien le exigió que financiara una operación de aumento de pecho.

    “Una de las chicas con las que estuve volvió diciendo que estaba embarazada”, relató. “Que había un precio si iba a hacer algo al respecto. Yo le pregunté: ‘¿Y eso qué significa?’.

    ‘Significa que tienes que pagarme unas tetas nuevas. Quiero arreglarme las t*****’, respondió. Así que terminé pagando su viaje al cirujano estético.

    Otra noche, una chica lanzó un adoquín contra la ventana trasera de uno de mis Porsche. Yo estaba en el apartamento y podía oírla gritar y chillar, pero no salí. No había nada que hablar. Estaba enfadada porque yo no quería seguir viéndola”.

    “En una tercera ocasión, una chica revisó mi teléfono mientras dormía. Supongo que descubrió que había otras además de ella. A la mañana siguiente ya no estaba. Tampoco mi ropa: la había arrojado por la ventana y estaba tirada en la acera”.

  • Arsenal's Danish striker Nicklas BendtneAFP

    Perdiendo miles en apuestas

    Bendtner tuvo serias dificultades para mantenerse en forma durante las temporadas 2009-10 y 2010-11 con el Arsenal. Privado de la regularidad y la adrenalina que le daba competir y marcar goles, empezó a buscar esas sensaciones en otro lugar: el juego.

    “A veces podía parecer una adicción”, reconoció Bendtner al reflexionar sobre aquella etapa en 2011. “Siempre sentí que lo tenía bajo control, pero esa noche fue un punto de inflexión. Supe que ese no era el estilo de vida que quería. Con tantas lesiones, ya no podía experimentar la emoción de salir al campo y jugar ante 60.000 personas. Nada se comparaba con eso. Y la única forma en la que lograba sentir esa competitividad era yendo al casino”.

    “Cuanto más altas eran las apuestas, mayor era la descarga de adrenalina. Llegué a perder 400.000 libras, aunque luego recuperé gran parte y esa noche terminé perdiendo ‘solo’ 20.000. Fue una sensación horrible, pero después de recuperarme, ya en el hotel, reflexioné mucho y entendí que ese debía ser el final de mis grandes noches de juego. No quería convertirme en otro futbolista que se gana la vida jugando y lo pierde todo por no usar la cabeza. Para mí era importante volver a mis raíces y recomponerme. Mirándolo ahora, me alegra que haya pasado: quizá nunca habría recibido ese llamado de atención”.

    Entonces, ¿a quién recurrió Bendtner para dejar atrás ese hábito? A nadie menos que a Steve Bruce.

    “Steve y yo siempre tuvimos una relación muy honesta”, explicó. “Me ayudó muchísimo a lo largo de los años y solía llamarme solo para saber cómo estaba. Me decía: ‘Escucha, este no es el camino que quieres seguir. Sé inteligente con tu dinero, sé inteligente con tu vida’. Sin duda fue una figura clave, tanto en mis primeros años como más adelante en mi carrera”.

  • Denmark v Portugal - Group B: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    Pantalones controvertidos

    Bendtner formó parte de la selección danesa en el Mundial de 2010 y en la Eurocopa de 2012. Fue en este último torneo donde volvió a acaparar titulares, una vez más por las razones equivocadas.

    El delantero marcó dos goles en la derrota 3-2 de Dinamarca ante Portugal en la fase de grupos y, tras completar su doblete, se bajó ligeramente los pantalones para exhibir ropa interior con el logotipo de la casa de apuestas Paddy Power. En un claro caso de marketing de emboscada, la UEFA actuó con dureza: sancionó a Bendtner con un partido de suspensión en la fase de clasificación al Mundial de 2014 y le impuso una multa de 100.000 euros, que Paddy Power se ofreció a pagar.

    “Nos enorgullecemos de escuchar a nuestros clientes, y lo que oímos alto y claro ayer fue que Nicklas Bendtner no debería sufrir por los dobles estándares de la UEFA”, señaló la empresa en un comunicado. “No creemos que Nicklas deba ser castigado por algo más grave que llevar su ropa interior de la suerte, que, en justicia, no fue más que una broma”.

  • FC Juventus v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    Prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol

    Bendtner consiguió un préstamo a la Juventus de Antonio Conte para la temporada 2012-13, incluso después de que el preparador físico del club lo calificara de inmediato como “demasiado pasado de peso”. Sin embargo, su etapa en Turín volvió a verse arruinada por las lesiones y por otro episodio fuera del campo.

    Con 25 años, el delantero fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol después de que su automóvil fuera visto circulando en sentido contrario por una calle de Copenhague.

    “Lo siento muchísimo con todos mis amigos y seguidores. Beber y conducir no está bien. Asumo toda la responsabilidad”, escribió en redes sociales. Posteriormente, las autoridades danesas lo sancionaron con una multa de 97.200 libras y una prohibición de conducir durante tres años.

    El incidente provocó además su suspensión de la selección nacional de Dinamarca durante seis meses. “La DBU ha exigido que Nicklas Bendtner se tome medio año para reflexionar sobre su futuro internacional”, señaló la federación danesa en un comunicado. “Respetamos el derecho de todos los jugadores a tener una vida privada, pero también existen normas que los futbolistas internacionales deben cumplir en su conducta pública”.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CARDIFFAFP

    Escándalo sexual en taxi

    La misma noche en que sus excompañeros del Arsenal quedaban eliminados por el Bayern Múnich en los octavos de final de la Liga de Campeones de 2014, Bendtner, en estado de ebriedad, se encontraba en Copenhague protagonizando otro escándalo. Fue acusado de realizar actos obscenos contra un taxi.

    “Estaba en la parte trasera del coche y comenzó a frotarse contra la ventana lateral después de desabrocharse los pantalones, mientras golpeaba el taxi con el cinturón y gritaba que quería ‘joderme’”, relató el conductor a medios daneses. “He llevado borrachos y alcohólicos en mi taxi en Copenhague durante los últimos 25 años, pero nunca había vivido algo así”.

    Aunque en esta ocasión Bendtner evitó —de algún modo— ser arrestado o imputado formalmente, volvería a ganarse la enemistad de los taxistas de Copenhague en 2018, cuando agredió a un conductor y le rompió la mandíbula tras negarse a pagar una tarifa equivalente a cinco libras. Por ese incidente fue condenado a 50 días de prisión, pena que finalmente cumplió bajo arresto domiciliario.

  • FC Internazionale Milano v VfL Wolfsburg - UEFA Europa League Round of 16Getty Images Sport

    Levántate "Lord" Bendtner

    En medio de los múltiples escándalos que marcaron su vida, Bendtner llegó a asentarse brevemente y se convirtió en padre en 2010. El hijo fue fruto de su relación con la exbaronesa Caroline Iuel-Brockdorff, cercana a la familia real danesa. Sin embargo, la pareja se separó poco después del nacimiento.

    Ese fue el origen del infame apodo de internet “Lord Bendtner”, una etiqueta que solía burlarse de su rendimiento futbolístico en declive, pero que el carismático delantero asumió siempre con buen humor. ¿Recuerdas la época en la que los memes llevaban textos grandes, blancos y en negrita? Ahí fue donde nació esta reliquia de la cultura digital futbolera.

    Con el tiempo, sin embargo, Bendtner terminó convirtiéndose —literalmente— en un lord. En 2015, la revista danesa Se og Hør compró a su nombre un metro cuadrado de terreno en Glencoe Wood, Escocia.

    “Lo hemos visto y Nicklas cree que es una broma divertida”, explicó su agente, Elisa Lykke. “Hemos pedido que nos envíen el recibo y estamos encantados de que apoye una zona dedicada a la conservación de la naturaleza”.

  • Último baile

    Al cierre del mercado de fichajes del verano de 2019, Bendtner decidió regresar al club de su infancia, el Copenhague. Tras etapas irregulares en el Wolfsburgo, el Nottingham Forest y el Rosenborg durante el ocaso de su carrera, el delantero parecía decidido a ponerle un broche alto a su historia.

    La respuesta de la afición fue inmediata. Los seguidores acudieron en masa a la tienda oficial para estampar el nombre de su héroe en la camiseta, hasta el punto de agotar por completo las camisetas locales de Bendtner.

    “Ha habido un enorme interés en conseguir nuestra nueva camiseta local con ‘Bendtner 32’ en la espalda”, explicó Martin Nohr, gerente de la tienda del club. “Esto ha provocado que la camiseta se haya agotado en todas las tallas para adultos. Estamos trabajando para reabastecerla y volverá a estar disponible en un plazo de entre siete y catorce días”.

    El regreso de Bendtner al club de la capital fue efímero. Lejos del nivel competitivo exigido, apenas consiguió un gol en nueve apariciones antes de marcharse nuevamente. Su último destino fue el Tarnby FF, un equipo semiprofesional de las divisiones inferiores danesas, antes de colgar definitivamente las botas en 2021.

    Así cayó el telón de una carrera tan caótica como extraordinaria. Ni siquiera hemos abordado aquí los mitos que nunca tuvieron un sustento real. Estas son, simplemente, las verdades de un hombre que vivió —y jugó— siempre al límite.

