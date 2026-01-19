Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones con Pape Thiaw abucheado y pedidos de renuncia

La rueda de prensa posterior al partido en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah se convirtió en un auténtico caos apenas unos minutos después de comenzar, reflejando el clima tenso que ya se había vivido al final del tiempo reglamentario. Pape Thiaw, técnico de Senegal y protagonista de la dramática victoria por 1-0 en tiempo extra, llegó a la sala de medios con la intención de hablar sobre la resiliencia y el orden táctico de su equipo. Sin embargo, se encontró con un ambiente completamente hostil.

Al tomar asiento, un amplio grupo de periodistas marroquíes comenzó a abuchearlo e insultarlo, molestos por su actuación durante la jugada más polémica del encuentro. En respuesta, la delegación de prensa senegalesa que viajó al torneo se levantó para aplaudir y vitorear a su entrenador, generando un estruendo que hizo imposible continuar con la sesión. Testigos describieron el ambiente como “tóxico”, con discusiones y enfrentamientos verbales entre ambos grupos de medios.

Ante la falta de respeto y de control en la sala, Thiaw esperó unos instantes para ver si la situación se calmaba. Pero al comprobar que los oficiales no lograban imponer orden, el entrenador decidió levantarse y abandonar la conferencia sin dar declaraciones.

Su salida dejó numerosas preguntas sin responder sobre el controvertido abandono previo del partido, pero terminó simbolizando el desenlace caótico de una final que ya se había salido de control.