AFP
¡Escándalo en Camerún! Disputa entre Samuel Eto’o y el seleccionador culmina en dos listas para la Copa Africana de Naciones
El presidente de la Federación Camerunesa, Samuel Eto’o, enfrenta a un técnico que “se niega” a ser despedido
La incertidumbre reina en Camerún a solo diez días del inicio de la Copa Africana de Naciones, que arrancará el 21 de diciembre en Marruecos, país anfitrión. Los Leones Indomables debutarán el 24 de diciembre ante Gabón, pero el ambiente previo está cargado de tensión mientras Samuel Eto'o y Marc Brys mantienen una disputa pública que no deja de escalar.
Mail Sport ha dado nuevo contexto a la crisis que atraviesa la Federación Camerunesa de Fútbol, presidida por Eto'o desde hace cuatro años. El exdelantero de Barcelona y Chelsea habría informado al técnico belga Marc Brys que quedaba apartado de su cargo como seleccionador. Sin embargo, Brys se ha “negado a ser despedido”, alegando que nunca recibió una notificación oficial de destitución y que su contrato con el Ministerio de Deportes sigue vigente hasta diciembre de 2026.
Pese a ello, Brys insiste en liderar al equipo en el torneo, incluso después de que Eto'o designara a David Pagou como su sustituto. El 1 de diciembre, la Federación publicó su lista oficial de 28 convocados para la Copa Africana de Naciones, con Pagou como entrenador. En ella destacan ausencias de peso como André Onana, el exdelantero del Bayern Múnich Eric Choupo-Moting y Vincent Aboubakar, este último a solo 12 goles de romper el histórico registro goleador de Eto'o con Camerún.
Brys, en respuesta, ha insinuado que dichas omisiones fueron deliberadas y ha difundido su propia lista paralela para el torneo, alimentando aún más el caos institucional que rodea a la selección.
Brys arremete contra el “narcisista” Eto’o
Brys rompió el silencio mientras continúa su enfrentamiento con Eto’o. “Siempre fue objetivo de Eto’o deshacerse de mí lo antes posible”, declaró al medio flamenco VTM NIEUWS. “Desde el primer minuto me insultó, y yo reaccioné. Para él, yo era demasiado competitivo”.
Al referirse a la lista para la Copa Africana de Naciones, que dejó fuera a Onana, Choupo-Moting y Aboubakar, Brys añadió: “Eto’o excluyó a jugadores clave y referentes, porque, por supuesto, fue él quien tomó esas decisiones. ¿Cómo se puede ir a la Copa Africana sin un portero de clase mundial? ¿O sin Aboubakar? Es increíble, aunque, en realidad, no me sorprende. Viene de alguien narcisista, que cree que es el mejor”.
Brys también cuestionó la legitimidad del nombramiento de David Pagou como sustituto: “Mientras no haya una nota firmada por la Presidencia de la República designándolo como entrenador de los Leones Indomables, el señor Marc Brys sigue siendo el técnico a ojos del Estado de Camerún. Esto no está en discusión, y así ha funcionado el país durante al menos 30 años”.
La controversia en Camerún se agrava tras el fracaso rumbo al Mundial
Los problemas de Camerún en el ámbito internacional van mucho más allá de la disputa entre sus dos figuras más visibles. Los Leones Indomables quedaron recientemente fuera del Mundial 2026 tras finalizar por detrás de Cabo Verde —que logró su primera clasificación al torneo— en el Grupo D, y posteriormente caer ante la República Democrática del Congo en la semifinal del repechaje de la CAF, un resultado que confirmó su eliminación.
Samuel Eto’o, además, llega a esta crisis arrastrando controversias desde su llegada a la presidencia de la Federación Camerunesa de Fútbol. En 2024 recibió una suspensión de seis meses por parte de la FIFA para asistir a partidos de la selección, tras violar dos artículos del código disciplinario del organismo. Según un comunicado oficial, las infracciones se produjeron en torno al duelo de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre Brasil y Camerún. A esto se suman acusaciones previas de corrupción y fraude electoral durante su gestión.
La relación entre Eto’o y Brys, por su parte, ha estado marcada por constantes tensiones. El técnico belga incluso amagó con renunciar el año pasado, luego de que su asistente Joachim Munanga fuera excluido de la lista oficial de partidos por decisión de Eto’o, movimiento que Brys interpretó como un intento directo de socavar su autoridad.
- Backpage
¿Cuál es el siguiente paso para Camerún?
Con solo 13 días para el debut de Camerún en el torneo —y con varias selecciones previstas para viajar a Marruecos a inicios de la próxima semana— será inevitable que uno de los dos, Eto’o o Brys, termine imponiéndose en la disputa por decidir quién dirigirá al equipo y qué jugadores estarán disponibles para la competición.
El caos actual expone una profunda divergencia entre dos figuras de poder dentro de la federación, ambas tratando de interpretar y utilizar las normas institucionales en favor de sus propios intereses. Para una de las naciones futbolísticas más emblemáticas de África, la situación está lejos de ser la ideal. La afición, mientras tanto, espera una resolución urgente que permita afrontar las finales de este mes con estabilidad y claridad en el banquillo.
