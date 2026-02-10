¿Es United Strand millonario? Frank Ilett, aficionado del Manchester United, habla sobre los ingresos obtenidos gracias a su viral truco para hacer crecer el cabello.

La hazaña de United Strand comenzó como resultado de la inconsistencia de los Red Devils durante el último año. En octubre de 2024, prometió no volver a cortarse el pelo hasta que el United ganara cinco partidos seguidos y se ha convertido en una sensación en las redes sociales durante ese tiempo, publicando actualizaciones sobre su cabello mientras su equipo favorito luchaba en el campo.

El exentrenador Rubén Amorim no conseguía que su equipo lograra una racha de resultados consistente, y su racha de victorias más larga se redujo a dos series separadas de tres partidos. Fue despedido en enero de este año, y Michael Carrick fue nombrado entrenador interino del club hasta el final de la temporada, después de que Darren Fletcher dirigiera un par de partidos como entrenador interino.

Carrick ha logrado una racha de cuatro victorias consecutivas, con notables triunfos contra el Manchester City y el Arsenal en sus dos primeros partidos, antes de una dramática victoria por 3-2 sobre el Fulham y una clara victoria por 2-0 sobre el Tottenham Hotspur tras la tarjeta roja a Cristian Romero. El United volverá a la acción el martes por la noche, cuando se enfrente al West Ham United en el London Stadium, y una victoria significaría que su famoso aficionado se cortaría el pelo por primera vez en más de 15 meses.