¿Es United Strand millonario? Frank Ilett, aficionado del Manchester United, habla sobre los ingresos obtenidos gracias a su viral truco para hacer crecer el cabello.
La campaña viral podría terminar el martes por la noche.
La hazaña de United Strand comenzó como resultado de la inconsistencia de los Red Devils durante el último año. En octubre de 2024, prometió no volver a cortarse el pelo hasta que el United ganara cinco partidos seguidos y se ha convertido en una sensación en las redes sociales durante ese tiempo, publicando actualizaciones sobre su cabello mientras su equipo favorito luchaba en el campo.
El exentrenador Rubén Amorim no conseguía que su equipo lograra una racha de resultados consistente, y su racha de victorias más larga se redujo a dos series separadas de tres partidos. Fue despedido en enero de este año, y Michael Carrick fue nombrado entrenador interino del club hasta el final de la temporada, después de que Darren Fletcher dirigiera un par de partidos como entrenador interino.
Carrick ha logrado una racha de cuatro victorias consecutivas, con notables triunfos contra el Manchester City y el Arsenal en sus dos primeros partidos, antes de una dramática victoria por 3-2 sobre el Fulham y una clara victoria por 2-0 sobre el Tottenham Hotspur tras la tarjeta roja a Cristian Romero. El United volverá a la acción el martes por la noche, cuando se enfrente al West Ham United en el London Stadium, y una victoria significaría que su famoso aficionado se cortaría el pelo por primera vez en más de 15 meses.
Un aficionado del Manchester United revela la verdad sobre sus ingresos en medio de acusaciones de ser millonario.
Sin duda, esta hazaña ha aportado un poco de alegría muy necesaria a la afición del United, que estaba muy deprimida por los malos resultados de su equipo. También ha hecho que algunos espectadores se pregunten cuánto dinero ha ganado United Strand, cuyo nombre real es Frank Ilett, desde que comenzó. Se le ha visto en anuncios de Paddy Power y ha creado un negocio de comercio electrónico.
En declaraciones a The Sun, afirmó: «Definitivamente, no soy el millonario que algunos creen que soy. Se ha hablado mucho de ganar millones, pero no es así. No se gana tanto como algunos piensan. Pero esa no es la razón por la que empecé».
Lo realmente doloroso ha sido no poder ver bien. En realidad, tengo suerte de llevar gafas, porque la montura me sujeta un poco el flequillo. Ahora casi no veo nada. Tengo que quitármelas».
Recaudación de fondos a beneficio de una organización benéfica infantil
Ilett también reveló que la organización benéfica infantil Little Princess Trust recibirá una donación de los fondos que ha recaudado hasta ahora. La organización benéfica proporciona pelucas de cabello real gratuitas a niños y jóvenes que han perdido el cabello debido al tratamiento contra el cáncer u otras afecciones.
Frank dijo: «También estoy haciendo una recaudación de fondos para ellos. Creo que hasta ahora hemos recaudado unas 6000 libras esterlinas. Es una organización benéfica realmente estupenda, con gente estupenda. Mi pelo mide ahora 25 cm, lo que afortunadamente es lo suficientemente largo como para poder donarlo».
También tiene previsto seguir creando contenido, según ha declarado a FourFourTwo: «Quizá no con tanta frecuencia, quizá no a diario ni nada por el estilo. Pero sí, seguiré creando contenido relacionado con el fútbol y probablemente intentaré diversificarme un poco hacia otras cosas».
El Manchester United busca su quinta victoria consecutiva contra el West Ham.
Esta racha podría llegar a su fin el martes por la noche, cuando el United se enfrente al West Ham. Aunque los Red Devils están en plena forma desde la llegada de Carrick, los Hammers también están en un buen momento. El equipo de Nuno Espirito Santo ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de la Premier League, lo que le ha permitido situarse a tres puntos del Nottingham Forest, decimoséptimo clasificado, con Crysencio Summerville especialmente impresionante, con goles en cinco partidos consecutivos en todas las competiciones.
Si los Red Devils consiguen la quinta victoria, se colocarían terceros, por encima del Aston Villa por diferencia de goles, antes de que el equipo de Unai Emery se enfrente al Brighton and Hove Albion el miércoles.
