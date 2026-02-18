Getty Images Sport
«¡Es una máquina!». Luis Díaz se enorgullece de ser compañero de Harry Kane, mientras que la exestrella del Liverpool destaca la increíble influencia del delantero en el Bayern de Múnich
El impacto de Harry Kane
El jugador de 29 años ha sido muy prolífico en goles y asistencias desde que se unió al gigante alemán, marcando 16 goles y dando 11 asistencias al equipo de Vincent Kompany en la Bundesliga y la Liga de Campeones. La clave de su impecable temporada de debut ha sido su asociación con Kane, ya que el colombiano ha dado hasta ahora 10 asistencias al inglés. En total, Kane ha marcado 41 goles en solo 35 partidos en todas las competiciones, lo que ha permitido al gigante de la Bundesliga seguir compitiendo en todos los frentes.
La oportunidad de jugar junto a Kane ha sido toda una revelación, a pesar de haberse enfrentado al capitán de Inglaterra en numerosas ocasiones durante su etapa conjunta en la Premier League.
«Me hace sentir muy orgulloso jugar en un equipo con Harry y Michael [Olise]», declaró el colombiano a Sky Sport. «Técnicamente son realmente espectaculares. Harry, por ejemplo, simplemente lo hace todo bien. Me ha sorprendido mucho. Le vi jugar en Inglaterra porque también jugamos contra el Tottenham varias veces. Pero una cosa es verle en el equipo contrario. Otra cosa es compartir realmente el vestuario con él y estar en el campo de entrenamiento con él todos los días... y ver cómo trabaja para nosotros como equipo, cómo se mueve, cómo se deja caer en profundidad, pidiendo el balón y, por supuesto, cómo marca goles. Es una máquina. Realmente lo hace todo bien. Estoy muy orgulloso de formar parte de este ataque».
Grandes elogios para Michael Olise
Olise, que está disfrutando de una segunda temporada estelar en Alemania, se ha ganado excelentes críticas de Díaz por su destreza técnica y su trabajo defensivo. Díaz explicó: «Michael te destroza en los uno contra uno, es muy bueno técnicamente y marca la diferencia. Es un chico tranquilo. En el campo es muy comunicativo. Ayuda mucho, presta atención a muchos detalles y a veces también dice: "Oye, defendamos así y así". Son detalles que te hacen crecer como futbolista y contribuyen a que te sientas cómodo. Insisto: es increíble jugar con jugadores así».
A la altura del precio
Díaz fichó por el Bayern procedente del Liverpool el verano pasado por un importe aproximado de 70 millones de euros, firmando un contrato de cuatro años. Tomar el relevo de los grandes históricos del Bayern conlleva una presión económica considerable, sobre todo teniendo en cuenta la elevada cifra pagada al Liverpool. Sin embargo, Díaz está decidido a no dejar que las cifras dicten su rendimiento en el campo.
«El día que firmé, un periodista ya me preguntó por mi precio de traspaso. Que era uno de los jugadores más caros, etc.», dijo. «Entonces respondí: si este club cuenta conmigo, solo intento dar la respuesta en el campo. No tenía intención de presionarme por eso ni de decirme a mí mismo que ahora tengo que ser el mejor. No, lo importante era y es siempre el equipo. Quería ir paso a paso, familiarizarme primero con el equipo y, a partir de ahí, limitarme a hacer mi trabajo. He jugado algunos buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento mucho más cómodo».
La transición no ha estado exenta de obstáculos, especialmente fuera del campo, donde el cambio cultural de Merseyside a Múnich ha supuesto un reto para su familia. «Cuando el Bayern se puso en contacto conmigo, tuve claro desde el primer momento que quería aceptar este traspaso», añadió Díaz. «Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía básicamente lo que podía esperar allí. Fue una buena decisión, una decisión por un equipo increíble y grandioso. Y cuando vas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo donde estás. Ser feliz es lo más importante para un jugador y también para su familia. Fue un acierto venir aquí. Tenía claro que aquí encontraría un grupo de futbolistas increíblemente bueno y un club con una infraestructura excepcional, un gran campo de entrenamiento. No tenía ninguna duda al respecto. Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sin duda sigue siendo, el idioma... pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como hice antes en Liverpool. Por eso, el FC Bayern apostó por mí y yo intento devolver esa confianza en el campo».
Reflexionando sobre los rumores sobre Wirtz
A pesar del éxito de la plantilla actual, también se le preguntó a Díaz sobre el conocido interés del club por el exjugador del Bayer Leverkusen Florian Wirtz, quien finalmente rechazó al Bayern para fichar por el Liverpool, donde ha recibido muchas críticas en su difícil temporada de debut. Abordando la situación con su humildad característica, el extremo señaló: «Que Florian finalmente no haya podido venir aquí habrá tenido sus razones. Ahora estoy aquí y, gracias a Dios, ha sido así. Estoy muy contento y feliz por ello».
Con el Bayern firmemente decidido a conquistar los grandes títulos, la integración del colombiano parece perfecta. Su actitud humilde hacia su compañero de equipo «máquina» y su propio precio sugieren que es un jugador que encaja perfectamente con la filosofía del club. Si nos basamos en su rendimiento al comienzo de la temporada, la pérdida del Liverpool es una gran ganancia para el Bayern, que busca conquistar el continente una vez más.
