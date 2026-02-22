Getty
«Es un trabajo duro»: Jesse Lingard lanza una advertencia tras el sorprendente traspaso del exjugador del Manchester United
Lingard, agente libre tras dejar el FC Seúl
Tras poner fin a su aventura asiática en Extremo Oriente, Lingard declaró a The Guardian que estaba dispuesto a hablar con equipos de todo el mundo, incluidos los de «Europa, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos».
En un momento dado se habló de su regreso al fútbol británico, y se instó a Ryan Reynolds y Rob Mac a fichar a un jugador de probada eficacia en la Premier League para el Wrexham. Incluso se sugirió que el West Ham podría verse tentado a ofrecer un contrato al jugador que anteriormente había militado en sus filas cedido.
Lingard advirtió sobre salir de su zona de confort.
No se ha llegado a ningún acuerdo, lo que deja a Lingard en el limbo. Sin embargo, el jugador de 33 años tiene una oferta de Brasil que considerar. El Remo ha vuelto a la Serie A del Campeonato Brasileño por primera vez en 31 años, tras haber caído hasta la tercera división, y está elaborando planes ambiciosos.
Lingard está en su punto de mira, pero el experto en fútbol sudamericano Tim Vickery ha advertido al internacional inglés, con 32 partidos a sus espaldas, de lo complicado que será dar otro paso fuera de su zona de confort.
Por qué Lingard lo tendría difícil en Brasil
Vickery ha declarado a talkSPORT: «Está en negociaciones con un club llamado Remo, lo que significa que muchos de los grandes clubes brasileños comenzaron su andadura como clubes de remo. En cualquier caso, es algo un poco inusual.
El Remo está en el norte de Brasil, en Belém, que en realidad es la traducción portuguesa de Belén. Hubo una vez un jugador brasileño que fue a jugar allí y dijo: "Es un honor para mí jugar en el lugar donde nació [Jesús] Cristo". Y hubo que explicarle que en realidad no era así.
Pero, en fin, lo que me pregunto es qué está pasando aquí, porque el Remo acaba de ascender y todo el mundo espera que vuelva a descender. Tras tres jornadas del campeonato brasileño, lleva dos empates y una derrota. Te espera un duro trabajo, Jesse Lingard. Si vas allí, te espera un duro trabajo. En primer lugar, porque vas a luchar contra el descenso durante todo el año.
«En segundo lugar, porque mira el mapa. Ahora, el corazón del fútbol brasileño está en el sureste. Río, São Paulo y Belo Horizonte. Remo, donde están ellos, casi todos los partidos fuera de casa son como un viaje en avión de cuatro horas. Brasil es enorme. Así que hay formas más fáciles de ganar dinero que fichar por el Remo.
Lo que me pregunto, y aquí me pongo mi gorra de Dick Dastardly y su sabueso risueño, es qué haría yo en esas circunstancias: alargar un poco la negociación para ver si aparece alguien más. Quizá haya más clubes brasileños... Eso es lo que yo haría en su situación».
¿Cuál será el próximo destino de Lingard? Se avecina una importante decisión sobre su futuro.
Lingard ha visto cómo se barajaba otro fichaje sorpresa, esta vez en los Países Bajos. El exdelantero del United Robin van Persie lleva las riendas como entrenador del Feyenoord y ya ha fichado a Raheem Sterling tras su salida del Chelsea.
Según informaciones procedentes de Inglaterra, también hay equipos italianos interesados, lo que permitiría a Lingard jugar en una Serie A diferente a la que existe en Brasil. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro a largo plazo, pero necesita elegir rápidamente un nuevo destino después de haberse perdido varias semanas de competición. Vaya donde vaya, tendrá que recuperar la forma física y la agilidad antes de debutar.
Lingard cree que todavía tiene mucho que ofrecer, ya que su amor por el fútbol se ha reavivado en Corea del Sur tras pasar por una temporada difícil en el Nottingham Forest tras su regreso a la Premier League en 2022. Un sorprendente fichaje por Brasil sin duda supondría para el enigmático centrocampista muchos nuevos retos y oportunidades de contenido en las redes sociales.
