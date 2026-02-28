«¡Es un mundo moderno!» - Pep Guardiola arremete contra los aficionados del Leeds después de que los jugadores del Manchester City fueran abucheados por romper su ayuno durante el partido

Guardiola declaró en rueda de prensa: «Vivimos en un mundo moderno, ¿no? [Ya vemos] lo que está pasando hoy en día en el mundo. Hay que respetar la religión, la diversidad, esa es la cuestión. La Premier League dice que se puede conceder uno o dos minutos para que los jugadores [que ayunan] puedan hacerlo [romper el ayuno]. Es lo que hay, por desgracia. Por supuesto que ellos [los jugadores] lo saben. Tomamos un poco de vitaminas porque [Rayan] Cherki y [Rayan] Ait-Nouri no han comido hoy. Nada más. La pregunta es: ¿pueden hacerlo o no? ¿Cuál es el problema?».