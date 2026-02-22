Getty
«Es tan completo» - Pep Guardiola, impresionado con la estrella del Manchester City Nico O'Reilly tras su doblete contra el Newcastle
El City luchó hasta conseguir tres puntos contra el Newcastle.
El equipo de Guardiola necesitaba inspiración cuando recibió a los Magpies, que debían de estar un poco agotados tras un viaje de ida y vuelta de 8000 km a Azerbaiyán a mitad de semana para disputar la Liga de Campeones.
El City evitó la fase de eliminatorias en la competición europea, lo que le permitió descansar para la liga nacional. El Newcastle les puso las cosas difíciles, pero todos los goles de un animado encuentro se marcaron en los primeros 27 minutos.
El versátil O'Reilly llama la atención en el centro del campo
O'Reilly anotó dos de esos goles, uno a cada lado del empate de su compañero Lewis Hall, también aspirante a la Copa del Mundo con Inglaterra, y finalmente le dio al City tres valiosos puntos. Puede que para algunos haya sido un héroe inesperado, pero se le ha colocado en una posición más adelantada en el mediocampo, tras haber jugado a menudo como lateral, y sus hazañas no son ninguna sorpresa para su entrenador.
Guardiola dijo a TNT Sports sobre la estrella local O'Reilly: «Nico nos da en el centro el físico que necesitamos. Ahora juega en su posición. Siempre ha jugado ahí, es muy completo y muy joven. Estoy muy contento de que la academia haya producido a estos increíbles jugadores, Nico, Phil [Foden] y Rico [Lewis]».
El exdefensa del City Joleon Lescott fue otro de los que alabó rápidamente el rendimiento de O'Reilly, junto con su capacidad para ocupar múltiples posiciones en el campo. El excentral declaró a BBC Sport: «Creo que, como jugador joven, quieres jugar y dices que sí, que jugarás en cualquier posición. Pero cuando te dan la oportunidad de jugar en un equipo tan increíble en una fase tan importante de la temporada, te dan la oportunidad de jugar en tu mejor posición porque el entrenador confía en que influirás en el partido como lo ha hecho. Eso le dará mucha confianza.
Creo que se está convirtiendo en un jugador indispensable. Una vez más, es fácil reconocerlo porque hoy ha marcado dos goles, pero en partidos anteriores ha demostrado su capacidad atlética y, cuando el equipo ha carecido de piernas en la transición, ya sea hacia adelante o hacia atrás, ha demostrado que puede recuperarse y esta noche ha estado muy bien en la retaguardia».
Emocionante carrera por el título: a O'Reilly le encanta el reto
O'Reilly es ahora una estrella consolidada en el City, tras haber debutado en la Community Shield de 2024, y está persiguiendo el primer gran título de su carrera profesional. Está disfrutando cada minuto de una emocionante carrera por el título.
El jugador, natural de Mánchester, dijo lo siguiente sobre mantener el ritmo del Arsenal, líder durante mucho tiempo: «Nos encanta, estamos disfrutando cada momento. Hemos tenido una semana de descanso y la hemos aprovechado para recargar pilas, y tenemos otra más [antes de enfrentarnos al Leeds el próximo sábado]».
El City es un experto en la arte de luchar por el título, con Guardiola supervisando seis triunfos durante su emblemática etapa en el Etihad. Está encantado de haber superado los pequeños tropiezos de esta temporada y de haber vuelto a poner al Blues en la lucha por otra corona nacional.
Sobre la dura prueba contra uno de los cuatro aspirantes al título del noreste, dijo: «Un resultado impresionante. El Newcastle es un equipo increíble, con una gran fuerza física y velocidad en la delantera. Fuerza física en el centro. Fue muy duro, pero el equipo estuvo increíble.
El 70 % de los jugadores nunca ha estado en esa situación [una carrera por el título tan reñida], y yo no juego. Así que tenemos que vivirlo, ellos saben que todos los partidos serán así. Especialmente en casa, donde nos quedan cinco partidos. Hoy ha sido el mejor público del año, ha sido increíble con nuestra gente, estoy muy orgulloso de ser el entrenador de estas personas y aficionados increíbles. Ahora descansamos tres días, lo necesitamos, y luego jugamos contra el Leeds».
Partidos del Manchester City 2025-26: El próximo encuentro es en Leeds.
El City también está en la final de la Carabao Cup, en la quinta ronda de la FA Cup y en los octavos de final de la Champions League, con más enfrentamientos contra el Newcastle en perspectiva. Volverán a la acción el próximo sábado, cuando viajen a Elland Road.
