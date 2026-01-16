'Es muy extraño' - Man Utd es respaldado para finalmente fichar al fan de la infancia Cole Palmer si logran atraer al exentrenador de la estrella del Chelsea, Mauricio Pochettino, del USMNT

Pochettino está preparando a los Estados Unidos para un Mundial en casa en este momento, pero verá cómo su contrato allí expira después de una apuesta por la gloria global. Podría ser que reciba un acercamiento desde Old Trafford, habiendo registrado en ese radar antes, y busque traer consigo a una cara familiar - con el nativo de Wythenshawe Palmer, que es un seguidor del United, habiéndose mudado a Stamford Bridge mientras Pochettino estaba al mando en el oeste de Londres.

Rene Meulensteen, quien una vez trabajó junto a Sir Alex Ferguson en Manchester, ha dicho a Casinostugan: “¿Podría Mauricio Pochettino convencer a Cole Palmer de venir al Manchester United? Solo si el Chelsea estuviera dispuesto a dejarlo ir. Palmer es un jugador fantástico y creo que le vendría muy bien al Manchester United y a la forma en que deberían estar jugando porque él marca la diferencia. Eso es lo que siempre buscas.

“Tendrían que pensar en cómo se iba a adaptar porque en ese lado derecho, donde Cole está jugando para entrar en el espacio, obviamente también podrías tener a Amad Diallo allí o [Bryan] Mbeumo. Bruno [Fernandes] opera en el medio.

“Palmer era fanático del United desde niño y es realmente demasiado extraño para palabras que el United nunca se haya dado cuenta de ello y se haya asegurado de preguntarle sobre sus planes si alguna vez dejara el City. Es muy extraño que nunca haya sucedido, en mi opinión.”

¿Buscas apuestas más inteligentes en fútbol? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!