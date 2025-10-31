¿Es Marcus Rashford el culpable de los problemas de gol del Aston Villa? Ollie Watkins podría seguir 'molesto' con Unai Emery por el trato de 'hombre principal'

El ex delantero de Inglaterra y del Villa, Emile Heskey, cree que no se debe subestimar el impacto emocional de ese período. Ha advertido que Watkins podría seguir sintiéndose afectado por la preferencia de Emery por Rashford.

En una entrevista con 10bet Casino, Heskey dijo: "Los últimos 12 meses pueden haber sido difíciles para Ollie Watkins. Como jugador, eres humano y quieres que tu entrenador te respalde. Así que ver a Rashford convertirse en el hombre principal podría haberle molestado. Si miras lo que ha hecho Ollie, ha sido el mejor delantero inglés en la liga durante un tiempo, desde que Harry Kane se fue. Deberías respaldar eso y darle la confianza para avanzar más. Pero los jugadores también son responsables de su propio rendimiento, y tal vez Watkins necesite hacer más."

Informes sugirieron que Watkins incluso estaba abierto a un nuevo desafío, con el United monitoreando su situación de cerca. Si los Red Devils hubieran fallado en conseguir a Benjamin Sesko del RB Leipzig, Watkins era visto como una alternativa rentable.