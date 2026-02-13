«Es increíble»: Phil Parkinson, entrenador del Wrexham, da su opinión sobre el plan para ampliar la estructura de los play-offs del Campeonato

Los clubes de la EFL votarán las propuestas sobre los play-offs en una junta general extraordinaria que se celebrará el 5 de marzo. Tal y como están las cosas, no hay planes de modificar el sistema que ya se aplica en las ligas uno y dos.

Sin embargo, podría darse el caso de que al equipo que termine octavo en la Championship la próxima temporada se le ofrezca la oportunidad de ascender a la máxima categoría. Se ha cuestionado si tal ampliación supondrá una dilución de la calidad, pero la clasificación de esta temporada demuestra lo competitiva que es la división más difícil.

El ambicioso Wrexham, que busca su cuarto ascenso consecutivo, lo que supondría un nuevo récord, ocupa el sexto puesto de la tabla de la Championship a falta de 15 jornadas para el final. Sin embargo, solo le separan cinco puntos de su rival galés, el Swansea, que ocupa el puesto 15.