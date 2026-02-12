Getty
«Es grave»: Arne Slot confirma que la estrella del Liverpool estará mucho tiempo de baja por lesión tras la victoria contra el Sunderland
Endo tuvo que ser retirado en camilla contra el Sunderland.
No se ha establecido un plazo para la recuperación de Endo, que se someterá a más pruebas médicas, pero no estará disponible para Slot durante algún tiempo. El Liverpool ha sufrido una mala racha en cuanto a lesiones esta temporada, lo que no ha favorecido en absoluto su defensa del título de la máxima categoría.
El equipo comenzó con Endo como lateral derecho en su visita al Stadium of Light, pero el jugador de 33 años se vio obligado a abandonar el terreno de juego cuando quedaban poco más de 20 minutos para el final del partido. La lesión se produjo al bloquear un disparo y caer de forma torcida sobre su tobillo. El jugador japonés intentó continuar, pero volvió a caer y necesitó varios minutos de atención médica antes de ser retirado en camilla.
Lesión de Endo: Últimas noticias sobre el internacional japonés
Al informar sobre el estado de Endo, el entrenador de los Reds, Slot, declaró a TNT Sports: «Su lesión no parece nada buena. Me temo que volverá a estar fuera durante bastante tiempo. Qué mentalidad tan fuerte la suya, que a pesar de que las cosas no pintaban nada bien, se quedó en el campo y defendió una jugada más».
Slot continuó diciendo en la rueda de prensa posterior al partido: «Es grave. Aún no sabemos cuán grave. Mañana le harán una evaluación. No sabemos aún qué le pasa en el pie, pero mañana le harán una evaluación. Supongo que estará fuera durante mucho tiempo. Es difícil creer lo que ha pasado en esta posición de lateral derecho».
Los problemas del lateral derecho: las opciones que ha utilizado el Liverpool esta temporada
Tras perder a Trent Alexander-Arnold, que fichó por el Real Madrid, el Liverpool invirtió mucho dinero para fichar al internacional holandés Jeremie Frimpong, que jugaba en el Bayer Leverkusen. Frimpong lleva fuera de juego desde finales de enero por un problema en la ingle.
Por su parte, Conor Bradley ha sido operado de una lesión de rodilla que le ha dejado fuera para el resto de la temporada. El centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai ha tenido que ocupar a menudo el puesto de lateral derecho, pero se perdió el partido contra el Sunderland por sanción, tras recibir una tarjeta roja directa en los últimos minutos de la dramática derrota del Liverpool por 2-1 ante el Manchester City.
Joe Gomez, que puede jugar en las cuatro posiciones de la zaga, sustituyó a Endo contra el Sunderland y es posible que ocupe ese puesto en un futuro próximo. Calvin Ramsay es otra opción, pero solo ha jugado un partido con los Reds esta temporada.
Curtis Jones es otro centrocampista natural que ha retrocedido a la defensa en ocasiones, y sería una mejor opción para Slot a la hora de jugar con el balón, ya que el Liverpool busca abrirse paso entre las líneas.
Prioridades en Anfield: el reto de los Reds de quedar entre los cuatro primeros
Slot tiene la opción de barajar su plantilla para el partido de cuarta ronda de la FA Cup contra el Brighton en Anfield el sábado, y los Reds deben decidir qué prioridad le dan a esta competición, dado que también se han clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones.
El Liverpool se ha visto envuelto en una batalla por terminar entre los cuatro primeros esta temporada, ya que se ha descartado la posibilidad de revalidar el título, y le quedan 12 partidos por disputar en la Premier League.
Actualmente ocupa el sexto puesto de la tabla, a tres puntos del cuarto clasificado, el Manchester United. Slot es consciente de la presión a la que está sometido para conseguir la clasificación para la competición europea de élite en 2026-27.
Se ha sugerido que no clasificarse para la Liga de Campeones podría costarle el puesto al holandés, a un año de conseguir el título en su primera temporada al frente del equipo. Se ha hablado de un emotivo regreso de Jurgen Klopp a Merseyside, aunque el alemán ha tratado de distanciarse de los rumores que sugieren que está dispuesto a dejar su cargo de director de fútbol mundial en Red Bull y volver a los banquillos.
