«Es el último trofeo»: Leah Williamson admite que su objetivo es ganar la Copa Mundial de 2027 con las Lionesses

Williamson no formó parte de la selección inglesa de 2023 que llegó a la final del Mundial de Australia, y está decidida a ayudar a su equipo a mejorar en el torneo del próximo verano. La capitana de las Lionesses ha sido fundamental para el éxito de Sarina Wiegman, llevando a su país a dos victorias consecutivas en el Campeonato de Europa, tanto en casa como en Suiza.

Después de que una lesión en el ligamento cruzado anterior le impidiera participar en el último torneo, la próxima edición, que se celebrará en Brasil, podría ser una oportunidad para que Williamson complete su palmarés. Con Inglaterra, además de los dos títulos europeos, Williamson llevó a su país a conquistar el primer título de la Finalissima en 2023.

Con el Arsenal, Williamson tiene un palmarés igual de brillante y ha ganado todos los trofeos que se pueden ganar. Fue fundamental para que los Gunners levantaran la Liga de Campeones la temporada pasada y añadió la primera Copa de Campeones Femenina a su palmarés a principios de 2026. Esto se suma a su ya impresionante lista de honores, que incluye un título de la WSL, dos Copas de Inglaterra y cuatro Copas de la Liga.