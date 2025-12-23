"¡Es el mejor de todos los tiempos!" - Pedri da la bienvenida a la posibilidad de jugar nuevamente con Lionel Messi después de la visita secreta del ícono del Barcelona al renovado Camp Nou
Pedri y Messi, una temporada juntos
Nadie sabía cuando comenzó la campaña 2020-21 del Barcelona que sería la última que Messi jugaría para el club. En el contexto de la pandemia de Covid-19 con todos los partidos jugados a puerta cerrada, el Barça ganó la Copa del Rey pero terminó en un decepcionante tercer lugar en La Liga, con el Atlético de Madrid reclamando el título en el último día de la temporada. Un equipo del PSG liderado por Kylian Mbappe eliminó a La Blaugrana de la Liga de Campeones en los octavos de final. Incluso a través de esta relevante decepción, Messi aún logró registrar 38 goles y 14 asistencias en 47 partidos en todas las competiciones.
Eso también resultó ser la temporada de debut de Pedri para el Barcelona tras su traslado de €5 millones (£4.3m/$5.9m) desde Las Palmas en las Islas Canarias. A pesar de no haber jugado nunca en la primera división española antes, demostró ser un éxito instantáneo, participando en 52 ocasiones en todas las competiciones.
¿El GOAT de vuelta al Camp Nou? El regreso de Messi es bienvenido
El mes pasado, Messi hizo un viaje no anunciado para ver el recién renovado Camp Nou. En una entrevista con Esquire, Pedri admitió que ni siquiera él sabía que el argentino estaba haciendo la visita y admitió que le encantaría ver al ganador de la Copa del Mundo de nuevo en el rojo y azul del Barcelona.
Cuando se le preguntó cómo se enteró de que Messi pasó por el Camp Nou, Pedri respondió: "A través de las redes sociales, porque empezó a aparecer por todas partes. Era difícil no verlo. Ojalá nos hubiéramos podido encontrar un rato.
"Por supuesto [le gustaría que Messi regresara al Barcelona], sin duda. Es el mejor de todos, y me ayudó mucho el año que estuvimos juntos."
Pedri deja fuera a Messi de la lista de los mejores jugadores actuales del mundo
A pesar de la clara admiración de Pedri por Messi, no lo incluyó cuando se le pidió que nombrara a quienes cree que son los mejores jugadores del mundo actualmente, optando en su lugar por dos compañeros del Barcelona, dos rivales de La Liga y dos estrellas de la Premier League.
"Mbappe, Lamine [Yamal], [Mohamed] Salah, [Erling] Haaland, Raphinha y Julian Alvarez son los mejores del mundo", fue la respuesta del español.
"Quiero enfrentarme a todos ellos, excepto a Lamine, que juega con nosotros. Especialmente a Haaland y Salah, porque aún no los he enfrentado."
El Barcelona de Pedri podría jugar contra el Liverpool de Salah o el Manchester City de Haaland durante las fases eliminatorias de la Champions League de esta temporada. Mencionó a este último como un equipo que es fuerte candidato a ser coronado rey de Europa.
"PSG, los actuales campeones", agregó Pedri al hablar de los candidatos a ganar la Champions League. "El Arsenal también es un equipo muy fuerte. Y siempre incluiría al City y al Real Madrid entre los contendientes. Un equipo que veo fuerte, y que me ha sorprendido gratamente, es el Sporting de Lisboa."
Barcelona busca más títulos mientras Messi vive el sueño americano
Barcelona llega al parón invernal de España con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la cima de la tabla de La Liga y clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey, mientras que se enfrentarán al Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España en enero. Sin embargo, están en el puesto 15 en la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Mientras tanto, Messi acaba de ganar la MLS Cup en Estados Unidos con el Inter Miami junto a sus compañeros ex Barcelona Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Ahora, con 38 años, también hizo historia al convertirse en el primer jugador en ganar el premio al MVP de la MLS en años consecutivos. Aunque ha mantenido silencio sobre un posible regreso, el candidato presidencial del Barcelona, Marc Ciria, ha prometido hacer "lo que sea necesario" para traer de vuelta al legendario jugador al club.