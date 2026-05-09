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¿Es el Chelsea un «club en crisis»? Calum McFarlane responde a la diatriba de Jamie Carragher
McFarlane defiende la unidad del equipo
El entrenador interino McFarlane niega las divisiones en el vestuario pese a la peor racha reciente del club.
Tras la decepcionante derrota ante el Nottingham Forest el lunes, los Blues encadenan seis derrotas ligueras, lo que ha llevado a comentaristas como Carragher a acusar al club de que su cultura se ha derrumbado.
Ante las etiquetas de «desmoronado» y los rumores de conflicto interno, McFarlane respaldó a los jugadores: «El grupo está decepcionado con el rendimiento contra el Forest», afirmó.
«Ya lo hemos analizado. No he visto peleas, desavenencias ni nada fuera de lo normal. Son jugadores de élite que han llegado hasta aquí por su talento, mentalidad y empuje. Solo hay que sacarlo a relucir».
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Desarrollar una mentalidad de élite
El Chelsea visita Liverpool bajo presión: busca evitar igualar el récord de 1954 de siete derrotas seguidas.
McFarlane insiste en que los jugadores siguen siendo profesionales y trabajan duro para rectificar la situación, pese al ruido de los medios y de los exjugadores convertidos en analistas.
«No se llega a jugar en un club de este nivel ni en las selecciones para las que juegan estos chicos si no se tiene eso. Se trata simplemente de apoyarlos y hacer todo lo que podamos como cuerpo técnico, dándoles todo lo que necesitan para salir al campo y rendir».
Refuerzos defensivos y liderazgo
Aunque los Blues sufren lesiones en las bandas —Pedro Neto, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens y Estevao Willian están fuera—, el regreso de baluartes defensivos es un impulso. Los internacionales ingleses Levi Colwill y Reece James estarán disponibles para viajar a Merseyside y aportarán el liderazgo que necesita la joven plantilla.
El técnico interino, McFarlane, destacó la importancia de Colwill para el futuro del club: «Es fantástico tenerlos de vuelta», afirmó. «Dos jugadores de primer nivel, internacionales con Inglaterra. Sin duda ayudarán al grupo. Para mí, Colwill es uno de los mejores centrales del mundo. Además, al ser zurdo aporta equilibrio. Es un ganador, un líder y muy importante para el club. Levi es un futbolista completo».
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En busca de las ambiciones europeas
A pesar de su mala racha, el Chelsea aún puede clasificarse para competiciones europeas si se dan ciertos resultados y si el avance del Aston Villa provoca una redistribución de las plazas de la Liga de Campeones. A cuatro puntos del Bournemouth, que es sexto, el equipo londinense quiere frenar su caída y volver a la vanguardia del fútbol.