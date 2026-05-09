¿Es el Chelsea un «club en crisis»? Calum McFarlane responde a la diatriba de Jamie Carragher

El entrenador interino McFarlane niega las divisiones en el vestuario pese a la peor racha reciente del club.

Tras la decepcionante derrota ante el Nottingham Forest el lunes, los Blues encadenan seis derrotas ligueras, lo que ha llevado a comentaristas como Carragher a acusar al club de que su cultura se ha derrumbado.

Ante las etiquetas de «desmoronado» y los rumores de conflicto interno, McFarlane respaldó a los jugadores: «El grupo está decepcionado con el rendimiento contra el Forest», afirmó.

«Ya lo hemos analizado. No he visto peleas, desavenencias ni nada fuera de lo normal. Son jugadores de élite que han llegado hasta aquí por su talento, mentalidad y empuje. Solo hay que sacarlo a relucir».



