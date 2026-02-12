«Es como Ryanair»: Roy Keane ofrece una valoración brutal del fichaje veraniego del Manchester United

Keane ha apuntado a Sesko tras su espectacular remate. El delantero salió del banquillo y recibió un buen centro de Bryan Mbeumo, que convirtió en gol por la escuadra para mantener la racha invicta de Carrick en cinco partidos. Sin embargo, Keane cree, con su estilo habitual, que esto no es más que un reflejo del descenso del nivel en Old Trafford, comparándolo con Ryanair.

Sin embargo, tras el partido, Carrick elogió a Sesko.

Dijo: «Es un remate increíble desde ese ángulo, para generar eso, para acertar en la portería, para rematar... Es un golazo. Ben es capaz de eso. Lo ha hecho siempre. No es que haya irrumpido de repente en la escena. Lo ha estado haciendo, ha demostrado que también puede marcar goles. También lo ha estado haciendo en los entrenamientos con nosotros.

«No es sorprendente, para ser sincero. Creo que es lo que hace, es lo que se le da bien».