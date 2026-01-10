'Error de comunicación' - El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, aborda la sorprendente admisión de transferencia al Real Madrid de Lennart Karl tras la disculpa del crack
Karl se disculpó con el Bayern después de revelar que el Real es su club "soñado"
En una revelación impactante en un evento para seguidores del Bayern a principios de esta semana, Karl admitió que "definitivamente" alberga la ambición de representar a los pesos pesados de La Liga, el Real Madrid, en algún momento de su carrera, para sorpresa de los aficionados en el Allianz Arena.
"El FC Bayern es un club muy grande", dijo Karl. "Es un sueño jugar allí. Pero en algún momento, definitivamente quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero eso queda entre nosotros. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y es muy divertido."
Sin embargo, el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, fue rápido en defender a Karl, diciendo que el mediocampista ofensivo se ha disculpado ante la directiva del club tras sus comentarios.
Hablando después del amistoso de mitad de temporada del equipo alemán contra el Red Bull Salzburg de Austria el martes, Freund dijo sobre la confesión de Karl sobre el traspaso: "Creo que eso es solo Lenny. Cualquiera que conozca a Lenny sabe eso. Así es como juega al fútbol también.
"Él lleva el corazón en la manga, no le importa un comino, como decimos por aquí, incluso en el campo. Habla como un chico de 17 años. Fue inmediatamente consciente de que fue desafortunado. Se disculpó al día siguiente y hablamos al respecto.
"Él dijo, 'Eso no es lo que quise decir en absoluto' - se siente extremadamente cómodo en el FC Bayern. Está realmente disfrutando este momento. De niño, tuvo una prueba con el Real Madrid - ese era su club soñado. Le preguntaron cuál era su club soñado además del FC Bayern. Tiene 17 años y está muy feliz en el FC Bayern. Y estamos muy contentos de que esté con nosotros."
- Getty Images Sport
Kompany insiste en que no necesitaba hablar con la estrella sub-21 de Alemania
Y ahora Karl ha recibido el apoyo del entrenador Kompany, quien sintió que no había necesidad de llamar al internacional alemán sub-21 a un lado después de que respondiera trabajando "muy duro" en el entrenamiento esta semana.
Dirigiéndose a los medios en su conferencia de prensa previa al partido antes del enfrentamiento del Bayern con Wolfsburg el domingo, Kompany dijo: “Intenté verlo desde la distancia. Estoy mirando el panorama general y el contexto: ¿qué hace Lennart Karl de 17 años todos los días? Se entrena bien y muy duro. ¿Cuántos jóvenes de 17 años hacen eso?
“Trabaja extremadamente duro para el equipo en defensa, rinde todos los días en los entrenamientos, partidos y reuniones. Tal vez cometió un pequeño error de comunicación, pero el panorama general para él a los 17: todavía está enfocado en las cosas correctas. Tuvo una muy buena semana de entrenamiento. Ha hecho mucho para ganarse sus minutos.
“Llamó a Christoph y Max de inmediato y se disculpó por lo que dijo. Intenté ser la única persona que no le hablara sobre esto. TikTok habló de esto, Instagram habló, BILD habló, Kicker, Sky, lo que sea, todos tenían una opinión. Así que traté de ser el único que no le hablara sobre ello.”
El jefe del Bayern revela que Karl ha sido 'bromeado' de manera juguetona por sus compañeros de equipo
Mientras Kompany estaba ansioso por poner su brazo alrededor del hombro de Karl, el exentrenador de Burnley y Anderlecht ha revelado que no pudo proteger al joven de sus compañeros del Bayern, quienes lo han convertido en el blanco de las bromas en el vestuario esta semana.
Kompany añadió: “Sus compañeros de equipo lo molestaron un poco por ello, fue divertido. Si entrena mal, entonces tiene un problema conmigo. Si no da el 100%, entonces tiene un problema conmigo. Pero hizo lo contrario, entrenó y jugó muy bien y trabajó muy duro. Se disculpó. Todavía está bien para mí.”
- AFP
Los bávaros se preparan para regresar a la Bundesliga contra el Wolfsburgo
Bayern regresa a la acción de la Bundesliga tras el parón invernal cuando reciben a Wolfsburg el domingo por la tarde. Karl esperará compensar sus comentarios sobre el Real continuando su extraordinaria forma en la temporada 2025-26.
El graduado de la academia ha marcado seis veces en todas las competiciones para los hombres de Kompany esta temporada, convirtiéndose en el goleador más joven del club en la Liga de Campeones, así como en su jugador más joven en anotar y asistir en un partido de la Bundesliga.