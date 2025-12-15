Erling Haaland se une a un club exclusivo persiguiendo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la historia del fútbol

Ninguno puede durar para siempre. El exportero de la Premier League Mark Schwarzer, quien se enfrentó a CR7 durante su primera etapa en el Manchester United, ofreció su opinión sobre dónde se sitúan estos dos históricos y quién podría seguir sus pasos rompiendo récords.

Schwarzer comentó a Joe Fortune: "En ocasiones uno se pregunta: ¿Cristiano Ronaldo es siempre titular indiscutible en Portugal? Ahora parece que sí, pero no sé si realmente debería serlo. Sus registros son fenomenales. Su transición de extremo a delantero central y su récord goleador son simplemente increíbles, al igual que los de Lionel Messi. Messi ha dominado continuamente como número 10, generando juego en el mediocampo. Probablemente marque menos goles hoy, pero sigue siendo clave en los partidos y momentos decisivos. Son dos jugadores fenomenales y quedarán como algunos de los mejores que han jugado al fútbol".

"Cuando me enfrenté a Cristiano, estaba al inicio de su carrera en el Manchester United. Mucha gente ya lo consideraba un jugador de clase mundial, pero yo no estaba del todo de acuerdo. Era un jugador top y estaba en crecimiento. Se convirtió en superestrella al llegar al Madrid, ahí explotó realmente. En el United, durante los últimos 6-12 meses de su primera etapa, mostró su mejor nivel, pero antes era un talento enorme, brillante, pero no la superestrella que todos conocemos".

"Son jugadores muy distintos y cada uno ha cambiado partidos por sí solo, una y otra vez. Sus récords probablemente nunca se rompan fácilmente. Pueden mirar a jugadores como Erling Haaland y lo que está haciendo, pero romper los récords de Messi y Ronaldo va a ser muy difícil".