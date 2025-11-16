¡Erling Haaland se dirige al Mundial 2026! La máquina de goles del Manchester City marca un doblete mientras Noruega vence a Italia para asegurar su lugar
Un juego de dos mitades
De cara a este encuentro, Noruega tenía una ventaja de tres puntos sobre los italianos, junto con una diferencia de goles significativamente superior. Y parecía que Italia se lo tomó como algo personal, ya que salieron con fuerza antes de tomar la delantera en el minuto 11 gracias a un remate astuto de Francesco Pio Esposito el domingo por la noche. El joven de 20 años debería haber hecho el 2-0 poco antes del descanso, pero no pudo mantener su cabezazo en el objetivo estando en una muy buena posición en San Siro.
Noruega, que apenas pudo hacerle frente a sus anfitriones, mostró signos de vida en la segunda mitad cuando Alexander Sorloth lanzó disparos contra el lateral de la red y por encima del travesaño. Y cuando el impulso estaba cambiando a favor del equipo visitante, Antonio Nusa corrió 20 yardas con el balón antes de desatar un feroz disparo que superó a Gianluigi Donnarumma en el minuto 63.
Tanto Donnarumma como el portero noruego Orjan Nyland hicieron paradas importantes hacia el final, pero fue un momento de brillantez de Haaland en el minuto 78 lo que separó a ambos equipos cuando voleó el centro elevado de Oscar Bobb. Justo un minuto después, el jugador de 25 años hizo el 3-1 al colocar el balón hábilmente en la red desde cerca. El suplente Jorgen Strand Larsen dobló un acabado limpio en la esquina en el tiempo de descuento de la segunda mitad cuando Noruega ganó de manera contundente los ocho partidos de su grupo, mientras que Italia tendrá que clasificar para el Mundial a través de los play-offs.
- AFP
El MVP
¿Quién más sino Haaland? Mientras Nusa inició la remontada de Noruega y Strand Larsen anotó al final, el doblete del atacante del City aseguró una magnífica victoria para su equipo en Milán. El primero fue una magnífica volea, que superó a un indefenso Donnarumma. Y para su segundo, mostró sus instintos de cazador nato. Cuidado con Noruega en Norteamérica en 2026 con Haaland presente.
El gran perdedor
Mientras que Pio Esposito desperdició una gran oportunidad para poner a Italia en control 10 minutos antes del descanso, y Julian Ryerson de Noruega, que lucía un atrevido corte de pelo con estampado de leopardo inspirado por el icono de la NBA Dennis Rodman, cometió un error para el primer gol del equipo local, Italia en su conjunto terminó su campaña de la fase de grupos con una nota realmente amarga. Conceder cuatro goles en la segunda mitad y caer con un gemido dolerá mucho.
- AFP
Calificación del partido (de cinco): ⭐⭐⭐⭐