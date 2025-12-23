+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Erling Haaland, Declan Rice y el Equipo de la Temporada 2025-26 de la Premier League de GOAL hasta ahora

La pura emoción ha sido el tema de esta temporada de la Premier League. Arsenal, Manchester City y Aston Villa están en una carrera a tres por el título, mientras que prácticamente el resto de la división compite por un lugar en Europa. De hecho, la tabla está tan congestionada que se siente más como el Championship que la máxima categoría, ya que ganar dos partidos consecutivos es todo lo que se necesita para llevar a los equipos del 15° al top cinco.

La historia de la campaña ha sido la impresionante caída de Liverpool después de arrasar con el título la temporada pasada y gastar 446 millones de libras ($596 millones) en el mercado de transferencias, lo que ha permitido a Arsenal tomar el relevo. Sin embargo, recientemente han sido alcanzados por un equipo de City que ha encontrado su ritmo y un equipo de Villa que dejó atrás su titubeante comienzo para lograr una increíble racha de resultados.

Sunderland ha roto la tendencia de los equipos promovidos que pasan toda la campaña tratando de evitar el descenso, con el equipo de Regis Le Bris logrando hazañas impresionantes como arrancar puntos de Arsenal y Liverpool mientras ganaban de visita en Chelsea, dándoles una verdadera oportunidad de clasificar a Europa. Brentford, por su parte, también ha desafiado las expectativas de que serían condenados al descenso, gracias en gran parte a un delantero brasileño previamente poco conocido.

Y así, al acercarnos a los partidos festivos y al punto medio de la temporada, GOAL ha reunido al mejor XI combinado de los 20 equipos...

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK: David Raya (Arsenal)

    David Raya marcó el tono para su temporada con tres excelentes paradas en la victoria del primer día contra el Manchester United, y solo concedió tres goles en sus primeros 10 partidos.

    Y así, mientras que la defensa resoluta frente a él merece mucho crédito por que el Arsenal tenga el mejor récord defensivo en la división, Raya ha añadido otro escudo de seguridad al vigilar expertamente y realizar su parte de valiosas paradas.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENALAFP

    LD: Jurrien Timber (Arsenal)

    El exentrenador del Tottenham, Tim Sherwood, recientemente calificó a Jurrien Timber como el mejor lateral de la Premier League, mientras que Gary Neville fue aún más allá, llamando al defensor del Arsenal 'el mejor lateral del mundo'. Los aficionados de los Gunners ciertamente estarían de acuerdo.

    El neerlandés, que aprendió su oficio en el Ajax como defensa central, ha logrado asegurar un lugar en el equipo de Mikel Arteta tanto como lateral izquierdo como derecho en varios puntos durante sus dos temporadas y media en el club. Sin embargo, ahora se ha establecido en el último puesto esta temporada, desbancando al previamente inamovible Ben White.

    La combinación de Timber de ser limpio en la posesión e intimidante físicamente le ha ayudado a hacer la transición sin problemas hacia el juego por las bandas, y ha desarrollado un nivel completamente nuevo de entendimiento con Bukayo Saka.

  • Burnley v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    CB: Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Gabriel Magalhaes encarna más que nadie la solidez defensiva del Arsenal y la amenaza en jugadas a balón parado, por lo que hubo una preocupación comprensible cuando se lesionó durante el descanso internacional de noviembre. Esos temores se han hecho realidad, ya que el Arsenal ha concedido cinco goles en los cinco partidos de liga que se ha perdido, después de haber encajado cinco en los 11 partidos que jugó. 

    Los goles y asistencias de Gabriel ya han valido seis puntos para el Arsenal, y a medida que la carrera por el título se intensifica, su regreso no puede llegar lo suficientemente pronto para Arteta.

  • Fulham v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi (Crystal Palace)

    Se decía que Marc Guehi estaba furioso con el Crystal Palace por bloquear su traspaso en el último día al Liverpool, pero no ha actuado como tal, jugando con aún más consistencia que antes y logrando ser incluso más decisivo.

    La defensa del Palace fue la segunda más resistente detrás de la del Arsenal hasta la goleada del sábado en Leeds, y Guehi es la razón principal. También ha sido un arma letal en el área del rival, ya que anotó un gol decisivo al último momento contra el Fulham mientras asistía en las estrechas victorias sobre Burnley y Liverpool. Esta será la última temporada de Guehi en Selhurst Park, pero no se está quedando de brazos cruzados, y sus exhibiciones excepcionales significan que tendrá la opción de elegir entre los mejores clubes de Europa como agente libre el próximo verano.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    LI: Marc Cucurella (Chelsea)

    Marc Cucurella debe ser uno de los jugadores que más ha mejorado en la Premier League en los últimos tres años. Fue objeto de muchas bromas en su primera temporada en el Chelsea y no fue ayudado por la inestabilidad en Stamford Bridge mientras pasaban por tres entrenadores.

    Comenzó a mejorar bajo Mauricio Pochettino, pero ha alcanzado un nivel completamente nuevo bajo Enzo Maresca, cuya visión del fútbol al estilo de Pep Guardiola se adapta perfectamente a Cucurella, dado su historial en la academia La Masia del Barcelona.

  • Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty

    ED: Jeremy Doku (Manchester City)

    Jeremy Doku produjo una de las mejores actuaciones individuales en un partido de la Premier League de alto nivel cuando deslumbró a Liverpool en noviembre, sin embargo, esa actuación no fue una excepción al nivel que el extremo del Manchester City ha estado produciendo toda la temporada.

    Doku siempre tuvo la capacidad de dejar en evidencia a los defensores, pero en el último año ha mejorado su toma de decisiones y su pase final, lo que lo convierte en el extremo completo y en una pesadilla total para enfrentarse. En palabras de Daniel Sturridge: "Cualquiera contra quien juegue, no importa quién sea, va a causarte problemas".

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    MC: Declan Rice (Arsenal)

    Arsenal fichó a Declan Rice porque lo veían como el mediocampista defensivo ideal, pero se ha convertido en una bestia muy diferente en sus tres temporadas en el club.

    Rice tiene todo lo que se desea de un mediocampista: la disposición para integrarse en la defensa y construir desde allí, el rango de pases para cambiar el juego en un instante, además de una letal entrega a balón parado. Pero si le preguntas a su entrenador qué hace destacar a Rice, él dirá el efecto que ha tenido en todos los demás.

    "El impacto que tiene en el equipo es enorme," dijo Arteta el mes pasado. "Lo conocía desde hace mucho tiempo y sabía cómo podría evolucionar y cambiar el equipo. Ciertamente lo ha hecho y probablemente ha mejorado esas expectativas."

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    CM: Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes afirmó recientemente que los altos mandos del Manchester United habrían estado contentos de venderlo en verano cuando Al-Hilal llamó, pero deben estar contentos de haber dejado que Ruben Amorim tuviera la última palabra, ya que Fernandes ha sido tan fundamental como siempre, llevándose a estos irregulares y disfuncionales Diablos Rojos a cuestas una vez más.

    Ha proporcionado la mayor cantidad de asistencias en la Premier League (siete) y tiene el segundo mayor número de contribuciones directas a goles (12) en la máxima categoría, y eso a pesar de que se le ha pedido jugar más atrás que en años anteriores, ya que no hay otro jugador en el equipo del United con la capacidad de dirigir el juego.

    Ahora que Fernandes finalmente ha sucumbido a una lesión después de parecer a prueba de balas durante los últimos seis años, los aficionados del United deberían estar muy asustados.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    EI: Antoine Semenyo (Bournemouth)

    La carrera por fichar a Antoine Semenyo ya ha comenzado, con Tottenham, Liverpool, Manchester City y Manchester United mostrando disposición para pagar su cláusula de rescisión de £65 millones ($86 millones) en enero. Por el rendimiento de esta temporada, ese precio parece una ganga.

    Semenyo es el delantero por las bandas más directo de la liga y ha realizado más disparos que cualquier jugador aparte de Erling Haaland. Durante muchas semanas, solo el No.9 del Man City tenía más goles y asistencias que Semenyo, y a pesar de que el delantero de Ghana sufrió una sequía goleadora de dos meses, sigue siendo tercero en esa lista.

  • Erling Haaland Manchester CityGetty Images

    DC: Erling Haaland (Manchester City)

    Haaland ha mostrado una determinación absoluta para recuperar la Bota de Oro después de prestársela a Mohamed Salah la temporada pasada. Esta está resultando ser su temporada más prolífica desde su campaña de debut récord en el City, habiendo anotado 19 veces en sus primeros 17 partidos, además de aportar tres asistencias.

    Haaland es aún más crucial para las esperanzas de título del City ahora, habiendo anotado el 44 por ciento de sus goles totales, y solo ha fallado en encontrar la red en cinco partidos. Su mucho criticado juego en general también ha mejorado enormemente, y aunque un tercer premio como máximo goleador en cuatro años es suyo para perder, si puede llevar al City al título, es difícil ver cómo no se lleva también el premio al Jugador del Año de la PFA.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    DC: Igor Thiago (Brentford)

    Cuando el Brentford se despidió de Yoane Wissa y Bryan Mbeumo el verano pasado, debieron haberse preguntado de dónde vendrían los goles. Entre ambos, habían anotado el 59% del total de los Bees en la Premier League la temporada pasada. 

    La respuesta ha surgido en la figura de Igor Thiago, quien llegó del Club Brugge en 2024, pero se perdió la mayor parte de su temporada de debut por lesión. El brasileño ha demostrado ser el delantero ideal para el equipo de Keith Andrews, anotando más goles (11) que todos los jugadores de la liga a excepción de Haaland. Es cierto que cinco de sus goles han sido penales, pero la facilidad de Thiago para convertirlos solo ha traído más comparaciones con el hombre que fue contratado para reemplazar: Ivan Toney.

